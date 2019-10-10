El PP de Zamora nombra a Jesús María Prada coordinador general

El Partido Popular de Zamora ha anunciado este jueves varios cambios dentro de la Ejecutiva Provincial. El principal es la entrada de Jesús María Prada como nuevo coordinador general, un puesto creado para que el actual vicepresidente segundo de la Diputación sea el número tres de la organización, solo por detrás en la jerarquía de José María Barrios y Mayte Martín Pozo.
Estos son todos los nombramientos anunciados:
COORDINADOR GENERAL
JESUS MARÍA PRADA SAAVEDRA
SECRETARIO DE ATENCIÓN AL EMIGRANTE
ALVARO PRIETO LOPEZ
SECRETARIO DE ATENCION A MUNICIPIOS PREFERENTES
JUAN CARLOS BUENO MARTIN
SECRETARIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO
JULIA CELESTINA FERNANDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
AMAYA FIDALGO SANTIAGO
COORDINADORA DE LA OFICINA PARLAMENTARIA
LETICIA GARCIA SANCHEZ
SECRETARIO DE MOVILIZACION EN REDES SOCIALES
TOMAS GONZALEZ MATELLANES
SECRETARIA DE MANCOMUNIDADES
AMARANTA RATON VELASCO
SECRETARIO DE ATENCIÓN A LOS AUTÓNOMOS
LUIS FERNANDO CABRERO BENÉITEZ
SECRETARIO DE EMPRENDIMIENTO RURAL
DAVID FONSECA ESCRIBANO
SECRETARIO DE SOSTENIBILIADAD
SERGIO DE FUENTES ROMÁN
SECRETARIO DE JUVENTUD
JUNA MANUEL PEDRON ALFONSO
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CARMEN MALDONADO FERNANDEZ
COORDINADORA DEL PARTIDO EN ZAMORA CIUDAD
ESPERANZA SAAVEDRA GUTIERREZ
REPRESENTANTE EN EL COMITÉ ELECTORAL AUTONOMICO
JOSE LUIS PERNIA FERNANDEZ
OFICINA PROVINCIAL DE TRANSPARENCIA
ANA DIEZ FERNANDEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO POR DESIGNACION DEL PRESIDENTE PROVINCIAL
DIONISIO GARCÍA CARNERO
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