IU reclama que la Diputación se movilice contra el "plan piloto" de la consejera

El Pleno de la Diputación que se celebra mañana viernes estará marcado por la noticia de la reestructuración sanitaria y de la elección de Aliste como comarca "piloto" para su implantación provisional. En las últimas horas, Izquierda Unida anunció que presentará una moción para que la institución se posicione en contra de esta plan, una iniciativa que parece difícil que prospere, si se tiene en cuenta que el equipo de gobierno, al igual que en la Junta, está formado por el Partido Popular y Ciudadanos.

A pesar de esta piedra en el camino, Rivera llamará a la "movilización" de todos los grupos: "Nos ha tocado, nos ha vuelto a tocar y solo en Zamora", clamó la diputada de Izquierda Unida, que se opuso "rotundamente a experimentos" que Izquierda Unida no comparte: "Vulneran los derechos humanos de las personas que viven en el mundo rural", advirtió.

Laura Rivera expresó su sorpresa por un plan "con consultorios donde no va el médico, atendidos por el personal de enfermería; con telemedicina donde no hay ni televisión TDT, ni internet, ni telefonía móvil; y trasladando a los pacientes en sitios donde no hay transporte público comarcal".

Ante esta situación, desde Izquierda Unida manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que "el experimento pueda ser la base de una reordenación del territorio", y alertaron de que "la desaparición de los servicios en la zona rural no es una consecuencia de la despoblación, sino la causa del problema". "Esta reforma favorecerá la pérdida de habitantes", auguró Laura Rivera.

En ese sentido, la también concejala del Ayuntamiento de Zamora recordó que todos los grupos de la institución municipal aprobaron recientemente una moción para pedir que la relación médico-paciente sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una iniciativa que irá próximamente al Pleno de la Diputación "para evitar la sustitución por la telemedicina".

En la moción de Izquierda Unida también se pedirá de forma explícita la retirada del plan piloto anunciado por la consejera de Sanidad, el apoyo a las movilizaciones de alcaldes y colectivos sociales contra el plan y el soporte a la propuesta presentada previamente por el mismo grupo de Rivera y que se desestimó en su día por falta de información: "Ahora ya la tenemos", resaltó la diputada.

Finalmente, IU preguntará también si Francisco José Requejo comparte las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, en las que manifestó que "no es razonable dar servicios con municipios de 50 personas".