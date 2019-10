Los populares piden a Guarido la revisión de la ordenanza de vados de la ciudad

Los populares en el Ayuntamiento de Zamora solicitarán en la comisión de Seguridad Ciudadana la revisión de la ordenanza de vados de la ciudad, una petición "muy reclamada por muchos vecinos de la capital y la intención es que se favorezca la concesión de vados permanentes en edificios con necesidad acreditada de estacionamiento interior y capacidad para ello", explica el viceportavoz popular, Víctor López de la Parte.

Para los populares, "los pasados cuatro años no se movió ni un papel al respecto en este asunto ni por el anterior responsable del área, el socialista Antidio Fagúndez, ni por Francisco Guarido". El edil popular expone que "se nos dijo entonces que no se podía llevar a cabo un cambio en la ordenanza si no se efectuaba una actualización del padrón de vados, sin embargo, creemos que se podría haber hecho ambas cuestiones a la vez, pero que faltó verdadero interés por parte del equipo de gobierno para solucionar un problema acuciante para muchos zamoranos".