La brecha entre la renta media del país y la de Zamora llega a 6.500 euros anuales

La brecha entre la renta media anual de los zamoranos y la de los trabajadores del resto del país sigue aumentando año tras año. Según los datos publicados el pasado martes por la Agencia Tributaria, basados en las declaraciones realizadas por los habitantes de los diferentes territorios de España a lo largo del año 2017, el promedio nacional alcanzó en en mencionado ejercicio los 26.618 euros brutos. En la provincia, la cifra se quedó en 20.151.

Esta distancia cercana a los 6.500 euros sitúa a Zamora como una de las provincias con menor renta media del país, a la cola de Castilla y León y por delante tan solo de Cáceres, Badajoz, Almería, Cuenca, Jaén y Huelva. La diferencia con la media nacional supone algo más de 500 euros brutos al mes en la nómina, pero se dispara si se tienen en cuenta los datos de los territorios donde se encuentran las principales urbes.

En ese sentido, es especialmente llamativa la distancia que separa a Zamora de Madrid. En la comunidad que alberga a la capital de España el salario bruto anual supera los 35.000 euros de media. Es decir, no duplica a la provincia por poco. Un madrileño gana 2.922 euros al mes de promedio, mientras que un habitante de la provincia tan solo alcanza los 1.679. Esta situación de desequilibrio se reproduce también, aunque en menor medida, si la comparación se realiza con Barcelona (31.874 euros de renta bruta), Baleares (28.312) o Girona (27.005).

Además, cabe destacar que la distancia con estos territorios no hace si no aumentar desde que existen registros. La Agencia Tributaria publicó por primera vez estas estadísticas en el 2013. Entonces, la diferencia entre Madrid y Zamora no alcanzaba los 13.000 euros anuales; en el 2017 era ya de 15.000. Ambas aumentan, pero en el caso de la provincia la subida se produce a un ritmo mucho menor.

Esta circunstancia queda patente también si se compara a Zamora con la media nacional. La diferencia entre la renta del conjunto del país y la de la provincia era de 5.280 euros en el 2013; subió hasta los 5.400 en el 2014, alcanzó los 6.100 en el 2015, se elevó hasta los 6.300 en el 2016 y se sitúa ahora en los citados 6.500 euros brutos.

De este modo, Zamora va quedándose atrás en lo que a nivel de renta se refiere, especialmente si se compara con las grandes urbes del país. En su entorno regional, los salarios son superiores, pero las diferencias no son excesivamente llamativas. La provincia donde más dinero se gana de Castilla y León es Valladolid que, a pesar de todo, también se sitúa por debajo de la media nacional, con 25.744 euros de ganancia media anual bruta por persona.