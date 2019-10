–¿Qué características debe tener el docente del siglo XXI?

–El rector de la Universidad de Helsinki me contó cómo hacían las pruebas de acceso para la docencia. Encierran a los alumnos en una habitación durante dos horas y les dan un libro que no han visto nunca, porque les interesa no cuánto saben, sino cómo aprenden. Luego les observan uno o dos días en una escuela mientras trabajan. Y es que una cosa que no se puede enseñar en la facultad es la calidad humana y la relación afectiva con los niños. Citando a los finlandeses, creo que necesitaríamos encontrar una manera de articular las capacidades de aprendizaje constante y calidad de relación afectiva y emocional que tienen los adultos con los niños. Añadiría una tercera: el compromiso ético con la educación. El maestro tiene que ser alguien muy comprometido con la causa. Es más que un trabajo, es una vocación. Hay que rescatar ese concepto y mimarlo, tenemos grandes docentes en nuestras aulas, cansados, desmotivados y mal dotados de recursos. Ese cansancio es circunstancial, se puede rescatar la vocación.

–¿La educación sigue siendo la gran asignatura pendiente del Estado?

–Un gran pacto nacional por la educación sigue siendo una asignatura pendiente en este país. Lo he defendido en muchos foros, hay que despolitizar este debate y buscar una visión muy técnica y especializada de cuáles son las vías de mejora y excelencia educativa, porque creo que es un derecho de nuestros niños, que son las generaciones futuras. Si no somos suficientemente generosos para poder superar tantas barreras, acritud y conflictividad como se azuza tantas veces en el sistema, va a ser muy difícil que lo logremos.