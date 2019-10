El artista Federico Osorio debuta en la ciudad con una muestra en la Encarnación

El artista Federico Osorio debuta en su tierra, pese a que desde hace varias décadas se dedica profesionalmente al mundo creativo. Este hombre, natural de Fuentes de Ropel, desde ayer exhibe una veintena de obras, entre esculturas en madera y en una en bronce pintado así como varios cuadros en la sala de exposición de la Encarnación.

El creador en "Lo mundano y...." combina 14 esculturas, realizadas en múltiples maderas y una en bronce, con una serie de cuadros donde conjuga el papel y la acuarela. "Al descubrir el marco tan maravilloso pensé inicialmente mostrar solo mis esculturas, que, pese a que son grandes, quedan pequeñas en la majestuosidad del espacio y como hay tanta pared he optado por traer también una muestra de mi pintura", testimonió el escultor, pintor y grabador que reside en Segovia.

Una espectacular pieza en madera de caoba bautizada con el nombre de "la santa" en alusión a santa Teresa de Jesús, preside la exposición desde el antiguo altar, para a sus pies disponerse la mayor parte de la obra escultórica efectuada en peral, caoba, roble, nogal o almendro donde la curva tiene una gran importancia. "Me gusta ir sintiendo la madera que me guía en la labor con la gubia" aportó el artista que en su producción pictórica juega con las características del papel. "He logrado dar volumen a un papel plano y posteriormente le he dado colores", en unos casos ha optado por degradados y en otros por paletas muy amplias. "Los primeros surgieron porque a partir de la convexidad que tenía pintaba con un color monocromo y luego para ver el efecto de la dilatación pinté líneas rectas como experimentación", describió Federico Osorio Lobo. A mayores, el artista, que ha expuesto en distintos puntos del país y ha exhibido sus creaciones en múltiples ferias de arte contemporáneo, ha situado en la sala una gran obra donde aúna tela y metal. "Son una serie de 16 chapas inspiradas en la figura femenina que pensaba retorcer sobre sí mismas, pero luego al verlas en plano no las he trabajado más, sino que las he pasado a grabado y los resultados son espectaculares", comentó.

El artista zamorano estuvo acompañado ayer en la apertura de "Lo mundano y ..." por el diputado de Cultura, Jesús María Prada, quien animó a los ciudadanos a descubrir a obra de este creador y a acercarse a la sala de la Encarnación que "igual que todas las instalaciones de la Diputación de Zamora están a disposiciones de artistas de Zamora y de fuera". A este respecto añadió que "hemos mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Zamora para que el área de cultura municipal utilice también esta sala porque la oferta cultural de la ciudad tiene que ser única" y añadió que "la cultura no entiende de instituciones ni de trabas burocráticas".