"El indulto a los políticos catalanes alentaría una independencia unilateral"

Edmundo Bal (Huelva, 1967) habla sobre el problema catalán, aunque la pregunta le oriente hacia otros temas: "Me estás entrevistando a mí", justifica sonriente el hombre que fue cesado, hace tan solo unos meses, como responsable del área penal de la Abogacía del Estado. ¿El motivo? Negarse a firmar ciertos cambios que se introdujeron en el escrito de acusación del procés, según informaron en su día diversos medios nacionales. Poco después, aceptó la proposición de Albert Rivera para ser el número cuatro de la lista de Ciudadanos al Congreso por Madrid. El experto en Justicia del partido naranja repetirá en el mismo puesto de cara al 10 de noviembre tras estrenar su escaño en la breve legislatura que acaba de concluir.

–En algunas entrevistas, usted habla de "indignidad", en referencia al tema catalán. Teniendo en cuenta la situación de provincias como Zamora, ¿qué calificativo le daría al problema de la despoblación?

–Es uno de los problemas más relevantes de España. Cuando vi el mapa que exhibió nuestra compañera María Ángeles Rosado en el Congreso, donde aparecían en rojo todos los territorios del país que están afectados, me quedé francamente helado. Prácticamente, la mitad de los municipios de España se encuentran con este problema y yo no conocía ese dato antes de entrar en política. Desde Ciudadanos, planteamos una comisión específica que tratara los problemas de la despoblación, y la propuesta fue admitida por todos los grupos parlamentarios, pero Pedro Sánchez ha decidido no formar Gobierno. Por eso, estas iniciativas decaen y no llegan a nada.

–Las plataformas reclaman un pacto de Estado. ¿Puede haber entendimiento entre los partidos para firmarlo?

–En el debate de investidura, lo primero que le dijo Albert Rivera a Pedro Sánchez fue que Ciudadanos iba a votar en su contra, pero que, como se presuponía que iba a querer ser presidente del Gobierno, le ofrecíamos cuatro pactos de Estado ampliables a algunos más. Entre ellos estaban la inmigración, la educación y la despoblación. Terrorismo era el cuarto. Respecto a la despoblación, parece que había consenso en el Congreso de los Diputados en coger este problema y tratar de establecer medidas pero, cuando uno decide no formar Gobierno, no tenemos soluciones para la despoblación, para Cataluña y la aplicación del 155... Nos sale muy caro, más allá de los 180 millones de euros que cuestan las nuevas elecciones.

–Incluso al ser cuestionado por la despoblación, usted menciona el tema de Cataluña. Hay plataformas de las pequeñas provincias que se quejan por verse desplazados en la agenda ¿Este asunto del procés, y su discusión en el ámbito político, tapa los problemas que pueden tener otros territorios?

–Me parece una queja razonable. Los políticos estamos para atender todos los problemas de todo el mundo. Para nosotros, la despoblación es un tema nuclear de nuestro programa, como otros asuntos entre los que están la regeneración política, las reformas en materia de Justicia, la elección del Fiscal General del Estado, la educación... Lo que pasa es que luego la actualidad te lleva donde te lleva, y ahora estamos en un momento en el que va a salir la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo. De todos modos, la despoblación es un asunto esencial. Mi especialidad es la Justicia, porque es a lo que me he dedicado toda la vida; yo no sé sembrar patatas, pero tenemos a gente que sabe de esto.

–Yendo ya al tema en el que es experto. ¿Intuye o prevé un indulto para los políticos catalanes tras la sentencia?

–Yo he preguntado por esto tres veces a la ministra de Justicia en las sesiones de control que hemos tenido en esta breve legislatura. No he recibido respuesta. Cuando tú a alguien le dices: dime por favor si vas a indultar y, por favor, dime que no, y no te responden nada... Te da mucho miedo. Piensas que lo van a utilizar como moneda de cambio el día de mañana, cuando haya que negociar una investidura de Pedro Sánchez. Ahí, a lo mejor tiene que abstenerse Esquerra Republicana de Catalunya, cuyos dirigentes están en prisión. El caso es que no lo niega, y quien calla otorga. Pero es todavía más grave. Dolores Delgado me ha dicho que no es el momento y que puede suponer una intromisión en la labor del poder judicial. ¿Pero cómo va a ser eso una intromisión? Si te estoy pidiendo que me digas que no. Es todo lo contrario, responder que no es garantizar la independencia del poder judicial.

–¿Qué supondría el indulto a los políticos catalanes?

Supondría que personas que no van a dialogar, que no se van a someter a la ley y al derecho, que no van a acatar las sentencias, que le dicen a los CDR que aprieten, que disculpan la presunta violencia terrorista de personas que parece ser que están fabricando explosivos y que van a atentar contra cuarteles de la Guardia Civil dijeran: vaya, esto es gratis, no tengo que tener miedo, porque si después tengo que negociar una ley de presupuestos o tengo que investir presidente a este o al otro, me indultan.

¿Cree que abriría una puerta hacia la independencia unilateral?

–La abriría, la impulsaría, la alentaría, le daría razones a los independentistas que están dispuestos a no respetar la ley o el derecho para conseguir sus objetivos. Objetivos que son legítimos, no nos olvidemos de esto, que las ideas son legítimas, pero los medios tienen que ser también legales. Y ahora van en contra de una población mayoritaria que se siente catalana, española y europea.

¿Son estas discrepancias en el problema territorial las que han provocado que el "no" a Sánchez por parte de Ciudadanos sea tan rotundo o pesan más otros argumentos como la propia relación personal entre Rivera y el líder del PSOE?

–Yo creo que, en políticos con la experiencia y con la talla de Albert Rivera, los temas personales se quedan al margen. Lo que sucede es, por una parte, efectivamente, el tema catalán, pero no solo eso. Sánchez eligió como socio a Podemos. Podría habernos escogido a nosotros y habernos hecho una oferta para negociar.

–Pero Ciudadanos ya había manifestado su intención de no apoyar a Sánchez.

–Bien. Pero la iniciativa era de Pedro Sánchez, y él eligió con quién quería hacer este viaje hacia unas nuevas elecciones. Ahora descubrimos que, después del 26 de mayo, Sánchez ya había sacado la calculadora y había dicho: no, no, unas nuevas elecciones y a ver si así me cargo a Podemos, a ver si consigo la mayoría absoluta. Es muy ingenuo, porque no la va a conseguir, y porque el experimento le puede salir muy mal.

–El problema para Ciudadanos es que las encuestas señalan que los electores no han entendido bien su estrategia.

–No hay un solo proceso electoral en este país en el que Ciudadanos salga con unas buenas encuestas. Siempre salimos con unas encuestas horribles. Luego, cuando se abren las urnas, resulta que crecemos. Nosotros tenemos un electorado que se moviliza al final de la campaña, y lo digo de corazón: le vamos a dar una sorpresa a Pedro Sánchez, le vamos a echar de la Moncloa, vamos a conseguir que pueda dormir tranquilo y que no tenga que preocuparse por formar Gobierno con Podemos, porque va a haber un Gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular.

–Algunos de los escaños que peligran, según las encuestas, son los de Ávila, Palencia o Zamora. ¿Estará obligado Ciudadanos a hacer un esfuerzo especial para tratar de retener sus diputados en esas provincias?

–Estas son las cosas que no me toca decidir, pero apoyaremos a nuestros candidatos donde más falta haga. De todos modos, en todos los sitios tenemos personas conocidas, trabajadoras, echadas para delante... Es la seña de identidad de este partido.