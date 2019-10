Una familia de Zamora deja al padre difunto un mes sin dar sepultura

Los restos de un ciudadano brasileño fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla han permanecido desde hace más de un mes en las cámaras refrigeradas del mortuorio del centro después de que ninguno de sus hijos, varios de ellos residentes en Zamora, se hayan hecho cargo del cuerpo.

Según la denuncia del sindicato CSIF en la ciudad andaluza recogida por el Diario de Sevilla, el hombre fue enterrado ayer, después de que el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Los Palacios se hiciera cargo de los gastos del funeral, y que no fueron asumidos por ninguno de los vástagos de finado. Fuentes de la institución andaluza, en declaraciones al periódico del sur, explican que "no ha sido fácil contactar con todos los familiares del difunto, con hijos biológicos en Zamora" y quienes no se han hecho cargo del cadáver.

Y es que el fallecido, además de estar casado en Brasil, donde todavía vive su mujer, tiene varios hijos biológicos en otras provincias españolas, entre ellas en Zamora y actualmente convivía con otra pareja, con quien también había tenido descendencia, en Los Palacios. El Ayuntamiento contactó con la familia y tras constatar que nadie se hacía cargo, enterró por su cuenta el cadáver.