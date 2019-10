La banda finlandesa Korpiklaani, entre las primeras confirmaciones para el Z! Live 2020

La organización del Z! Live Rock Fest ha anunciado este viernes qué grupos conformarán una parte del cartel de su quinta edición, que se celebrará en el mes de junio en el auditorio Ruta de la Plata. Entre ellos estará la banda finlandesa Korpiklaani, "una de las formaciones más importantes del Folk Metal mundial".

Desde la organización también han destacado a los portugueses Moonspell y a los nacionales Avalanch, que ya estuvieron en Zamora en el año 2017. También repite visita Leo Jiménez, "la mejor voz del metal en castellano".

Además, estarán en el Z! Live los holandeses Legion of the Damned, el conjunto Vita Imana, Debler, Morphium, Bloodhunter, Revolution Within, Hiranya, Arwen, Daeria, y El altar del Holocausto, aunque la organización ha apuntado que aún deben anunciarse los principales cabezas de cartel.