Los expertos aplauden que el medicamento para dejar de fumar entre con la receta

Pocas decisiones políticas han creado tanta unanimidad favorable como el anuncio del Ministerio de Sanidad de incluir el fármaco más eficaz para dejar de fumar, la vareniclina (comercializada con el nombre de Champix) en el sistema de medicamentos con financiación pública, de los que entran en la receta de la Seguridad Social. Así lo explican los profesionales consultados por este diario: José Ángel Sánchez, enfermero responsable de la consulta de tabaco del centro de salud Virgen de la Concha, la neumóloga Isabel García Arroyo, de la Unidad de Tabaquismo del Complejo Asistencial de Zamora, Juan Prieto Corpas, presidente del Colegio de Farmacéuticos, colectivo que se ha formado para ayudar en los tratamientos antitabaco y Julio Mata Poyo, médico que lleva a cabo cursos de deshabituación tabáquica en el Asociación contra el Cáncer de Zamora.

Todos ellos coinciden en que la vareniclina es el mejor medicamento para dejar de fumar, precisamente porque es el único diseñado para este fin. Funciona, indica Prieto Corpas, bloqueando los receptores de nicotina, con lo que "disminuye muchísimo la dependencia y sobre todo no sientes ningún tipo de placer al fumar". La doctora García Arroyo lo cuenta de forma más gráfica "lo que hace es "engañar" al cerebro, que piensa que tiene ya su dosis de nicotina y no demanda a la persona para que fume".

Este mecanismo permite que el fumador pase la fase de dependencia, el "mono" con mayor facilidad, porque como afirma Sánchez "el tabaquismo es una enfermedad crónica, es muy difícil dejar de fumar".

El caso es que el uso de la vareniclina se ha demostrado muy eficaz en los tratamientos para dejar de fumar. "Es muy utilizado, sobre todo el fumadores consagrados", explica José Ángel Sánchez, quien utiliza la fórmula de "10 y 10, que no es científica, pero me sirve: más de diez cigarrillos diarios durante diez años". También se suele utilizar el fármaco en pacientes en los que no han funcionado otros tratamientos. Eso sí, los especialistas advierten que lo fundamental es que la persona quiera dejar de fumar y haga un esfuerzo para ello, requisito imprescindible. Luego, explica Julio Mata, conviene una ayuda psicológica, terapia conductual, y la ayuda farmacológica, con la vareniclina. El principal freno para que el fumador utilice el fármaco es el precio: un mes de tratamiento cuesta 125 euros y lo normal es que haya que usarlo al menos tres meses. "Igual fumando se gastan algo parecido, pero no es lo mismo afrontar un pequeño gasto diario que soltar de golpe 300 euros", explica Sánchez. Mata asegura que cuando se diseñó la estrategia contra el tabaquismo de Castilla y León, allá por el año 2012, ya se comentó con la Junta la posibilidad de financiar la vareniclina, pero no se llevó a cabo porque era una medida estatal. Ahora sí se podrá, a partir del 1 de enero, aunque falta por saber qué aportación tendrá que hacer el paciente.