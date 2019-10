"La lactancia favorece el apego con la madre, vital para el desarrollo del niño"

El Complejo Asistencial de Zamora es desde el pasado abril un centro IHAN, siglas que corresponden con iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y lactancia, de la que es precursor Adolfo Gómez Papí. El pediatra y neonatólogo del hospital de Tarragona estuvo en Zamora con motivo de la Semana de la Lactancia Materna para ofrecer dos charlas, una en el Virgen de la Concha sobre apoyo a la lactancia materna en una maternidad hospitalaria y otra en la Escuela de Enfermería sobre habilidades en comunicación y consejo sobre lactancia materna.

–¿ Que es un hospital IHAN?

–Un hospital IAN significa iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia. Los hospitales que tenemos ese galardón somos centros que cumplimos los diez pasos que han de tener las residencias sanitarias para favorecer que todas las madres que desean dar el pecho consigan hacerlo gracias al personal que trabaja en ese hospital.

–¿Parece un objetivo fácil, pero no lo es tanto, no es así?

–Hay que estar muy formado. Cuesta serlo y cuesta mantenerse, porque en todas estas cosas es un galardón de alta calidad de un hospital y para llegar a una cosa de este tipo hace falta mucha formación, mucha organización y la formación continuada, se hacen muchos cursos

–¿Por qué es tan importante la lactancia?

–Favorecer la lactancia materna se considera una estrategia de salud, porque es muy importante para el recién nacido. Se ha dicho que no dar el pecho trae más infecciones, predispone a enfermedades del adulto como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o problemas cardiacos el día de mañana. Pero sobre todo enfermedades crónicas que uno no se imaginaría. Se está hablando de la esclerosis múltiple, enfermedades reumáticas producidas por anticuerpos pueden estar relacionadas con no haber recibido pecho al principio.

–¿Influye en el desarrollo social de la edad adulta?

–Influye incluso a nivel de desarrollo neurológico, de coeficiente intelectual, de habilidades en todos los sentidos. Y favorece que la madre se vincule con su hijo y éste tenga una relación de apego seguro con su madre. Eso es clave para que el día de mañana ese niño tenga todas las estrategias desde el punto de vista emocional para triunfar en la vida, porque si uno emocionalmente no es una persona competente por muy inteligente que sea le va a costar desde encontrar trabajo a relacionarse con los demás.

–¿El "piel con piel" es el primer mandamiento de la relación de apego?

–Todos tenemos apego a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, los amigos importantes, siempre te apegas a personas que tienes cerca. Otra cosa es que sea un apego seguro. Porque hay quien tiene una madre maltratadora y se apega a ella, porque es todo lo que tiene, pero ese apego no es seguro, este crío con su madre no se siente bien. Lo que hay que conseguir es que el niño tenga una relación de apego seguro con su madre para que luego se sienta seguro en todas las facetas de la vida, se sienta competente, se sienta una persona valorada y confiada en sus posibilidades. El "piel con piel" (colocar al niño desnudo sobre la madre) tiene mucho que ver porque lo que favorece es que la madre se vincule con su hijo. Cuando la madre se vincula, se enamorará para toda la vida, y le es mucho más fácil cuidar a su hijo y que este desarrolle un apego seguro.

–¿Y con el padre?

–También, por supuesto. El papel del padre es muy importante, aunque el de la madre lo sea más.

–Los niños vienen sin manual de instrucciones. ¿Cuales son los errores más frecuentes que cometen las madres en la crianza del bebé, o sale por instinto hacerlo bien?

–Cuando desconocía el tema de la lactancia yo pensaba que bueno, dejamos al niño con la madre y ya se apañarán. Hay una parte de la lactancia que es natural y es instintiva en el niño. O sea el niño si tu no haces nada, se va a pecho y lo agarra, simplemente es dejarlo estar sin fastidiar. Pero la parte de la madre es muy cultural, tiene que haber visto dar el pecho, cómo se cuidaban los niños, todas esas cosas y durante muchos años se ha visto muy poco. Entonces las madres actuales muy pocas veces han visto dar el pecho y necesitan que alguien las oriente y las ayude.

–¿Y ahí es donde entran los profesionales bien formados?

–Por eso es tan importante un hospital de este tipo donde todos los profesionales saben ayudarlas y orientarlas. No es que ellas cometan errores por desconocimiento, es que ellas no saben como hacerlo. Y al no hacerlo bien a veces les sale bien pero otras les aparecen grietas, acaban teniendo problemas. Dar el pecho con dolor tiene que ser una auténtica tortura, hay algunas que abandonan y eso no es criticable. Por eso es importante que haya gente que les ayude para que eso no ocurra.

–¿Que papel juega el personal sanitario?

–Primero, que tenga formación y sepa muy bien valorar como un niño se agarra al pecho y como se puede corregir. Y también debe escuchar a las madres, porque cada una lo vive de manera diferente, necesita un tipo de ayuda diferente, se tiene que individualizar mucho.

–¿Caminamos hacia el parto respetado?

–Creo que sí. De hecho no creo que haya una sola maternidad o sala de partos que no haya cambiado en estos últimos diez años. ¿Qué todos lo hagan perfecto? No. Pero sí que hayan cambiado y que consigan que un porcentaje de madres logren un parto lo más respetado posible. Nos encantaría que fuera más rápido y que todas las madres consiguieran un parto respetado ojalá fuera así, pero sí hay un porcentaje que lo tiene.

–El pecho, ¿cuando quiera el niño mamar?

–El pecho siempre es a demanda. Pero es verdad que a veces la demanda es muy exagerada y significa que algo no funciona bien. Y entonces es cuando hay que ver qué es lo que pasa. Hay veces que el niño no es capaz de extraer toda la leche que la madre tiene y entonces demanda continuamente. ¿Eso es alta demanda? No, eso es que el niño no está mamando bien, entonces hay que ver qué es lo que pasa. Corriges esta situación y la demanda cambia radicalmente. Y es verdad que muchos bebés son capaces de mamar durante dos o tres horas durante la mañana, luego por la tarde y paran por la noche. Eso es una demanda normal. A veces piden mucho porque están incómodos, intranquilos y maman para comer y relajarse y otros son comer y dormir.

–¿Vacunas si o no?

–No conozco un solo pediatra que no sea pro vacunas. Me he dedicado muchos años a la patología infecciosa, yo he vivido enfermedades contra las que ahora se vacuna, he vivido muertes de esas enfermedades muchas veces. A esas madres que dudan con la del sarampión les puedo decir que yo he visto grandes complicaciones con el sarampión que ahora no se ven. O muertes por meningitis o sepsis neonatal que ahora no se ven. Las vacunas son totalmente necesarias.