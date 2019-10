El 21,5% de la población en España se encuentra en riesgo de pobreza. Así lo señala la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por Instituto Nacional de Estadística hace unos meses, una cifra que sin embargo se eleva hasta llegar al 26,2% en el caso de los menores de 16 años.

Para calcular estos datos, se tiene en cuenta el nivel de ingresos por hogar. En el caso de hogares donde vive tan solo una persona, el sueldo mínimo es de 8.871 euros, mientras que en el caso de aquellos compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años el umbral crece hasta los 18.629 euros.

Según este mismo informe, un tercio de los españoles no puede afrontar gastos imprevistos ni irse una semana de vacaciones. Así, el 36% de los hogares españoles no tiene capacidad para afrontar pagos no planificados, mientras que más del 34% no puede organizar unos días de descanso durante el periodo estival.

El 10,4% de los hogares españoles además llega a final de mes con "muchas dificultades", según esta estadística, que señala también que cuanto mayor es la formación en los estudios, menor es el riesgo de sufrir casos de pobreza.