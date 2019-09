En primer plano

La casualidad quiso que el artista y profesor de Magisterio de campus Viriato, Miguel Elías Sánchez Sánchez, abra la película de "Mientras dure la guerra", la cinta sobre Miguel de Unamuno rodada por Alejandro Amenábar en Salamanca. El azar hizo que el pintor acudiera al último casting con su hija, quien ha hecho teatro y le gusta la interpretación. "Inicialmente iba a ir con ella mi mujer, pero finalmente no pudo y opté por acompañarla" precisa al tiempo que prosigue: "Me puse a hablar con el hombre que estaba a la puerta para que los aspirantes cumplimentaran una ficha. Cuando no quedaba casi nadie me dijo que me hacía también una foto y entre él y mi hija me rellanaron la ficha". Dos semanas más tarde recibió, para su sorpresa, la llamada de la productora para hacerle una prueba. Tras un café, las dos directoras de casting le hicieron decir una frase. Un trámite que posteriormente realizó delante de Alejandro Amenábar. "Repetí la misma frase mientras que él me grababa con una cámara pequeña" rememorara.

El personaje al que da vida el pintor es el militar que efectúa la proclamación del alzamiento nacional en la Plaza Mayor de Salamanca, el capitán Barros, que existió realmente y que protagoniza la secuencia de apertura del filme. "Fue un hecho histórico documentado importante, ya que mientras que leía el texto un anarquista quiso matar al militar y finalmente lo mataron a él", relata. Desde su punto de vista "la secuencia es muy bella y supone el arranque todo lo que ocurrió posteriormente". Entre los elementos que él pone en valor en estos planos iniciales figuran "el cambio de bandera" porque se arría la bandera republicana para izar la nacional en un marco tan espectacular como el ágora barroca. "Amenábar en cuanto vio los planos de esa secuencia dijo que había que abrir con ellos. Pensé que sería una forma de hablar, pero cuando desde la productora me mandaron el tráiler de la película comprobé que había cumplido lo que dijo", sentencia Miguel Elías Sánchez quien con total sinceridad agrega que "al director le dije que yo no había hecho ni teatro en el colegio y no tenía ni idea... pues no es mi mundo".

El capitán al que interpreta Miguel Elías, nombre artístico del alicantino que reside desde hace décadas en Salamanca y posee un estudio en Uña de Quintana, también aparecía en otra escena rodada en el café Novelty pero finalmente no incluida en el montaje. "Al acabar la proclamación iba al café donde estaban los militares reunidos y tenía otro diálogo", describe el profesor de Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales.

El artista, que tuvo una amplia exposición hace años en el Museo Etnográfico, califica la experiencia de "impagable" por "el nivel de profesionalidad de todos los equipos". Alaba el hacer de los responsables del vestuario cuidando "cada uno de los detalles" y ejemplifica que "hasta empleaban armas de la época originales, que al acabar la secuencia recogía la Guardia Civil, para que los actores anduvieran con el peso adecuado".

Miguel Elías Sánchez, que admira a Alejandro Amenábar desde la época de la rompedera "Tesis", en uno de los recesos le pudo comentar al cineasta que ponía a los alumnos sus cintas como ejemplo "de narración visual" cuando empezó como profesor de instituto en el año 1993. Tiempo después el artista plástico ha tenido la suerte de ser "una parte de mínima de uno de sus proyectos", detalla.

El equipo de Amenábar ha presentado la cinta el jueves en Salamanca y en la recepción oficial en el Ayuntamiento de la ciudad parte del equipo se inmortalizó ante un retrato de Miguel de Unamuno que pintó el propio Miguel Elías, ya que la obra engalana en el salón de recepciones del consistorio charro tras regalar el cuadro el PSOE a la ciudad el año que se restituyó el acta de concejal de Salamanca al escritor y filósofo.

La película "Mientras dure la guerra", estrenada este viernes en toda España, ha contado con una premiére en Salamanca y Miguel Elías asistió a la proyección. "Tuve muy buenas sensaciones" apunta para subrayar que la cinta supone una "gran proyección" para la Universidad de Salamanca, para la ciudad de Salamanca porque "muestra una imagen totalmente diferente a la típica tópica de Salamanca, ya que al ver el filme te olvidas que se desarrolla en ella, pero a la vez está muy presente" y sin duda, beneficiará a Castilla y León porque "descubre que la región tiene unos escenarios cinematográficos impresionantes que tenemos que potenciar" y ejemplifica "rodar algo medieval en el marco ya existente de Zamora". "Tenemos que potenciar los temas culturales que pueden beneficiar económicamente a esta tierra", concluye este artista para quien "el cine está alejado de lo mío, pero en última instancia es todo arte visual".