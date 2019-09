Luis García Jambrina: "La conquista de América se torció con el mal gobierno de Colón"

El escritor zamorano y profesor de la Universidad de Salamanca Luis García Jambrina publica esta semana "El manuscrito de aire" que continúa las muy aclamadas aventuras del pesquisidor Fernando de Rojas, en esta ocasión de viaje por la América recién conquistada de 1515.

–¿Qué le llevó a embarcarse en esta aventura americana?

–Tenía ganas de sacar a Rojas de su escenario habitual y, en aquel momento, España está presente en muchos sitios y el foco de más interés es el Nuevo Mundo, que se acababa de descubrir algo más de dos décadas antes. Me parecía muy interesante que Rojas se enfrentara a ese nuevo mundo, a esa cultura diferente, y a ese paisaje y geografía tan distinta de la castellana y la española. Era un buen escenario para cerrar la tetralogía y dejarla, no obstante, abierta a otras aventuras de Rojas fuera de sus escenarios habituales, por Europa o por la propia península.

–Crea muchos nuevos personajes, puesto que apenas repiten Rojas y fray Antonio de Zamora con respecto a los dos primeros manuscritos.

–La Española es una isla que está dividida entre taínos, algunos de ellos bautizados y cristianizados, y españoles, que tampoco es un bando homogéneo. Están los encomenderos por un lado, el gobernador y el mundo que rodea al gobernador por otro, y los dominicos, que están enfrentados a esos encomenderos y a las autoridades porque, nada más llegar a la isla, se convirtieron en defensores de los indios de una manera clara y tajante. Eso es lo que más me interesaba y es algo de lo que deberíamos enorgullecernos.

–Una realidad de dos caras.

–Si. Por un lado, tenemos a los conquistadores y encomenderos, con todas sus acciones sobre los indios, pero por otro están los dminicos que, con toda esa defensa muy firme y valiente que van a hacer de los indios, sientan las bases de lo que luego van a ser los Derechos Humanos. Y ahí situé a Rojas, moviéndose en Santo Domingo y alrededores, en las haciendas, en las minas y en una institución que fue muy relevante en ese momento como las encomiendas, donde a los indios se les sometía a un régimen de semi-esclavitud aunque eran súbditos libres. Me parecía muy interesante mostrar eso, mostrar la realidad, y que los lectores actuales saquen sus conclusiones. Porque creo que hay que superar de una vez la leyenda negra y la leyenda blanca, los intentos de oscurecer o blanquear la historia. Y contemplar esa realidad no desde los ojos de hoy, sino desde la perspectiva de los protagonistas y con la realidad de los hechos y las cifras.

–¿La conquista de los españoles empezó a torcerse en las encomiendas?

–Se torció ya con Colón, porque era un gran navegante y descubridor, pero no era un buen administrador ni gobernante. No sabía controlar a sus hombres ni supo gestionar bien. El primero que empieza a repartir indios entre sus hombres, para pagarles el sueldo o por los servicios prestados, es Cristóbal Colón y esa es la base de las encomiendas.

–¿Hay que pedir perdón por la conquista y colonización de América?

– No rechazo ni estoy en contra de esta idea, pero no tiene sentido. Pedir perdón, ¿quién, a quiénes y por qué? Taínos, por ejemplo, no quedan. Además, no es momento de eso. Ya han pasado cinco siglos y se daría la paradoja de que personas que no tuvieron nada que ver con aquello le pidieran perdón a los herederos de quienes lo perpetraron. El gran deber que tenemos con respecto a la Historia, América y los indios que sufrieron la colonización es conocer la verdad y dejar de utilizar la conquista como arma arrojadiza entre leyendas negras y leyendas blancas.

–¿"Todas las conquistas tuvieron sus horrores, pero las demás no tuvieron a fray Pedro de Córdoba o Bartolomé de las Casas"?

–Esa es la cita que lo resume todo. La peculiaridad de la conquista de América es que, aunque tuvo abusos y crueldades como otras conquistas, tuvo la particularidad de los dominicos, que desde el primer momento defendieron a los indios.

–¿Habría que exigir a las instituciones que dieran más valor y divulgación a estos personajes históricos de Castilla y León?

–Igual que hay una estatua de Francisco de Vitoria en Salamanca, debería haber una de fray Antón de Montesinos y fray Pedro de Córdoba, porque hicieron algo muy importante no solo para el tratamiento posterior de los taínos, sino para la Historia de la Humanidad, como su sermón de Adviento.