El Supremo zanja el conflicto con la concesionaria de los autobuses y da la razón al Ayuntamiento de Zamora. El conflicto tiene su origen en el acuerdo plenario de octubre de 2016, en el que se desestimó la reclamación efectuada por Semura Bus sobre el restablecimiento del equilibrio económico así como la reclamación de daños y perjuicios por sobrecostes en la concesión del servicio, por importe de 70.519,30 euros, como consecuencia del cumplimiento de las sentencias dictadas contra la anterior concesionaria del servicio Aurza y la recurrente (con carácter solidario), por importe de 157.136,98 euros, por los procedimientos de derivación de responsabilidad solidaria por falta de cotización de la anterior concesionaria Aurza 2012 y 2013.

Ante esta situación, Semura Bus interpone recurso contencioso administrativo, sin embargo, la sentencia lo desestima al entender que la adjudicación del contrato en ciernes acontece en 2013. No obstante, desde 2012 la mercantil Aurza arrastraba problemas de impago con trabajadores. A resultas de estos incumplimientos recaen sentencias en la jurisdicción de lo social que condenan a Semura Bus SL. El juzgado considera también que el Ayuntamiento no ha incumplido sus obligaciones de información sin que en los pliegos deban incluirse más elementos que los recogidos, como, por ejemplo, los embargos. Ello, sin perjuicio de que la recurrente no impugnó los pliegos y que la situación de Aurza era notorio, sin que a la sazón, la licitadora solicitara más información sobre los costes, según informa el Ayuntamiento de Zamora.

La representación procesal de la mercantil Semura Bus interpuso, frente a la anterior sentencia, recurso de apelación, que fue desestimado. Semura Bus presentó recurso de casación ante el TS afirmando que Aurza arrastra importantes problemas por deudas con la Seguridad social y sus trabajadores, en parte, debidos a la demora del ayuntamiento en el pago del canon concesional y la ausencia de revisión del canon. También alegaron que el Ayuntamiento incumplió las obligaciones prescritas en el artículo 120 TRLCSP, al no ser informado sobre obligaciones laborales de la plantilla adscrita a Aurza. Añade, además, que el Ayuntamiento abonó los cánones sin asegurarse de que el concesionario abonaba los costes laborales lo que, unido a la autorización de la cesión del derecho de cobro del canon concesional a un tercero, supuso la reclamación dirigida a la recurrente.

El Tribunal Supremo recuerda que la sentencia de apelación dice que «no hay constancia de que el Ayuntamiento conociera, a la fecha de elaboración de los pliegos, la existencia de las deudas que finalmente ha venido a abonar la empresa apelante, ni tampoco que omitiera en estos, algún dato que fuera relevante para la formulación de las ofertas pues los embargos de que había tenido conocimiento el Ayuntamiento estaban levantados y el pago a terceros del canon no tienen por qué implicar problemas de liquidez en la empresa». Finalmente, concluye, a la vista del Anexo VI de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que el Ayuntamiento no ha incumplido su deber de información.

El TS sentencia que declara la inadmisión del recurso y condena en costas la parte recurrente. Limitar esas costas a 2.000 euros más IVA.