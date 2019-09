"Juego con las luces en riberas y en rincones del casco antiguo"

El artista Fernando Bordell reúne más de 50 obras recientes una nueva exposición individual en la galería de arte Ángel Almeida-Espacio 36.

–Su nueva exposición se titula "Acuarelas", toda una declaración de intenciones.

–Sin duda. Después de experimentar con todas las técnicas la acuarela es la que más me gusta y con la que consigo plasmar lo que quiero hacer.

–¿Qué se puede ver en la sala?

–En esta exposición presento fundamentalmente estudios de luz de la ciudad de Zamora y del Duero. Yo soy un enamorado de nuestro río, lo paseo con mucha frecuencia. Me gustan los anocheceres y los atardeceres por el comportamiento de la luz en rincones tan bellos como los Tres Árboles o las sombras que se generan con las puestas de sol en la manta de agua del Duero, lo que me cautiva y que pretendo que cautive al espectador.

–Fija su atención en la urbe más histórica y en las riberas.

–Atendiendo a los juegos de luz en algunos cuadros capto algunos sitios del casco antiguos, como rincones de la Plaza Mayor o en la plaza de Fray Diego de Deza, pero, sobre todo, reúno paisajes como vehículo para captar la luz, mi lucha como pintor. Soy un enamorado del impresionismo y persigo buscar la luz siempre. La forma no es más que un pretexto, ya sea las inmediaciones del Puente de Piedra o la zona de las Payas.

–Incluso presenta un nevado.

–Es un cuadro de la Alta Sanabria nevada que plasmo en mi búsqueda constante de la luz y la sombra. Y otro está hecho desde la parte alta de Toro desde donde pinto su vega.

–La técnica que utiliza requiere de mucha rapidez ¿quizá lograr esa luz que persigue es todavía más difícil?

–Para mí lo más complicado es lograr ese efecto de luz o darle un sentido a esa luz... la técnica teniendo un poco de oficio se consigue. Otra cosa es que el resultado sea el querido, pero poco a poco nos vamos acercando. (Risas). Yo llevo más de 20 años pintado con acuarela y a veces todavía caes en el error porque la pintura es una búsqueda constante y siempre estás intentando un más allá y a veces no te sale como quisieras.

–El espectador ¿es receptivo a la acuarela?

–El público habituado al arte, que acude buscando pintura, no el curioso que entra y mira, ya está hecho a cualquier técnica. A la gente lo que le gusta más que la técnica es el fondo, el motivo que pintas, ya sea más abstracto o no. La técnica está muy valorada.

–Presenta muchos formatos pequeños ¿por qué?

–Son tamaños de libreta porque se presta más a pintar en el acto. Llevo la libreta y pinto en cualquier lugar, aunque luego los urbanos los remato en el estudio. Hay muchos de los exhibidos que son primeras impresiones que respeto.

–¿Prefiere pintar en vivo o en estudio?

–Yo disfruto con todo. En vivo tienes la frescura de intentar el momento, a veces lo consigues y a veces no, y luego me gusta rematar asentado en el estudio.

–Recoge la belleza existente en rincones muy paseados por los zamoranos e incluso por usted mismo. El transitar tanto por esos espacios ¿dificulta plasmar "esa magia"?

–Los alrededores del Duero sin duda no los descubro con mis cuadros ni el caso antiguo con sus iglesias y sus rincones. Muchas veces vas metido en tu mundo y no ves los detalles. En mi caso creo que veo los colores, veo los matices, veo las luces...

–La muestra la complementa una serie de flores.

–Son estudios recientes que he pintado en el Mediterráneo. La idea es la misma que en el resto de obras, captar la luz a veces sin concluir las formas, plasmar ese juego de luz y de sombras con otros colores. Las flores son muy bellas y es un mundo fascinante. Una rosa puede plasmarse de mil maneras, desde muy hecha a casi un toque de color solo.

–¿Volverá a realizar estos bodegones florales?

–No lo creo, tengo que buscar algo que me guste mucho. Yo sigo con mis temas de raíces y zarzas. Me apasionan los volúmenes que genera la acción de la propia naturaleza. He incluido dos obras en estas líneas, como por ejemplo un cuadro centrado en lo que provocan las riadas.

–¿Qué tiene de la naturaleza para que la pinte reiteradamente?

–La naturaleza es un dejarse guiar continuamente. Es bajar al Duero y simplemente mirar un tronco que lleva y hay que mirar la cantidad de luces y sombras que genera y que miro de una manera hipnótica.