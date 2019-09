Centenares de estudiantes zamoranos secundan la huelga en favor del clima

Decenas de personas se han manifestado en la ciudad con motivo de la huelga en favor del clima. Una marcha que también se ha celebrado en todo el planeta, y en la que las principales organizaciones que forman parte de la Plataforma de Emergencia por el Clima de Zamora han reclamado a las instituciones, entre ellas al Ayuntamiento, que se pongan en marcha medidas urgentes para frenar el calentamiento global.

La primera de las concentraciones ha tenido lugar en la plaza de La Marina, desde donde los participantes han iniciado su marcha hasta la plaza de la Constitución, momento en el que dos activistas han leído un manifiesto en el que han exigido "que la temperatura global no se eleve por encima de 1,5 grados". La manifestación, que se ha repetido a las 20.00 horas en la misma plaza de la Constitución, fue seguida además por centenares de alumnos de la provincia, que no acudieron a clase a modo de protesta. De hecho, según datos de la Consejería de Educación, 1.218 estudiantes a partir de 3º de la ESO (el 14,15%) no fueron a las aulas, lo que supone la incidencia porcentual más elevada de Castilla y León. El mayor seguimiento se produjo entre los alumnos de los centros formativos, donde ese porcentaje ascendió a casi el 29%.

Durante la concentración, Daniel Ratón, integrante y portavoz de Fridays for Future en Zamora, una de las organizaciones convocantes de la marcha, ha asegurado que estas manifestaciones son necesarias ya que "aún queda mucho por hacer, como una declaración nacional contra la crisis del clima (...) y que la Unión Europea tome medidas concretas y ponga en marcha un plan integral de lucha contra el cambio climático".

En el caso de Zamora, Ratón puntualizó que presentarán próximamente un decálogo de medidas, entre las que se incluye el compromiso de reducción de las emisiones contaminantes de forma drástica, así como la remunicipalización del servicio de aguas.