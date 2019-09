Mucho más que una tienda de deporte

Con la llegada del otoño, el inicio del cole y la vuelta a la rutina, son muchos los zamoranos que se disponen a recuperar buenas costumbres como hacer deporte o apuntarse al gimnasio. Para ayudarnos a superar la depresión post-vacacional y hacernos más fácil la vuelta a la actividad física, Decathlon pone en marcha hoy la campaña "Vuelta al deporte".

En esta campaña, que se desarrollará hasta el 17 de octubre, Decathlon quiere que tanto los deportistas más experimentados como los que se inicien en la práctica deportiva encuentren todo lo necesario para su deporte.

Para ello, el establecimiento cuenta con un equipo de vendedores técnicos que pueden orientar y asesorar al cliente para la elección del material adecuado a su práctica, como por ejemplo las zapatillas, que por su gran diversidad siempre suscitan un mayor desconocimiento en aquellos que se inician. Además si quieres iniciarte en el deporte cuentas con su programa fidelidad con el cual puedes disfrutar de experiencias deportivas gratuitas en tu ciudad y en el resto de España e invitan desde la dirección de la tienda a que las empresas de la ciudad que quieran ofertar este servicio se animen a colaborar y darse a conocer.

Esta campaña dispone de potentes productos de las marcas "Pasión", propias de Decathlon, con productos ideados, creados y probados por y para deportistas. Es el caso del legging FTI 500A Domyos vientre plano, que es una malla supertranspirable, compresiva, alta de cintura y que puede encontrarse en cuatro colores diferentes y de la nueva zapatilla Kalenji Run Support para adulto. Además dado el éxito de la campaña pasada se prolongan en el tiempo los "colepacks" de la "Vuelta al cole".

El objetivo de la empresa es hacer accesible el deporte a todo el mundo de una forma saludable y teniendo en cuenta siempre el medio ambiente.

Todas sus actividades van encaminadas hacia una práctica del deporte sostenible, por lo que apuesta por contaminar lo mínimo posible tanto en la producción de sus productos como durante la práctica del deporte. Hace tan solo una semana, Decathlon ha celebrado las jornadas del medio ambiente, dedicadas este año a limpiar el bosque de Valorio, el pulmón verde de la ciudad.

A esta iniciativa destina el establecimiento el gasto en papel de regalo que tenía antes a disposición de los clientes. Además, ha eliminado las bolsas de plástico y únicamente trabaja con bolsas reutilizables de retales de ropa.

Durante septiembre y octubre, Decathlon Zamora celebra eventos todos los sábados. Uno de ellos es el taller de asesoramiento para hacer el Camino de Santiago, en el que los asistentes recibirán de la mano de un experto en senderismo los mejores consejos para equiparse y disfrutar de esta experiencia. Aprovechamos para recordar que dicho evento se celebra mañana, sábado 28 a las 12 de la mañana y aún estás a tiempo de apuntarte en su web (https://experienciadeportiva.decathlon.es/catalogo/eventos).

Otro de los grandes eventos que acogerá próximamente el establecimiento es el Decathlon Ocasión, evento en el cual el cliente puede renovar productos de deporte que ya no use y comprar artículos de segunda mano como skis o bicicletas. El Decathlon Ocasión se celebrará del 18 de octubre al 3 de noviembre.

Pero esto no es todo. Para finalizar el año el establecimiento ampliará, pensando en los regalos para las futuras fiestas, su catálogo de patinetes eléctricos y aumentará notablemente la oferta de pulseras de actividad para que nuestro deporte sea más preciso que nunca. Así que no os lo perdáis y no dejéis de visitar y beneficiaros de todas las ventajas de ser un cliente Decathlon.