Degustaciones en el Día de la Provincia, pero "más o menos controladas"

El presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, logró este jueves el compromiso de las marcas de Alimentos de Zamora para que colaboren en las degustaciones previstas para sustituir a la habitual comida del Día de la Provincia. "Se lo he pedido y lo van a hacer. Es bueno para todos que muchos zamoranos vean los productos", aseguró el dirigente provincial.

Por su parte, el responsable de la IGP Garbanzo de Fuentesaúco, Nicolás Armenteros, abogó por que esas degustaciones estén "más o menos controladas dentro de lo posible", y se mostró a favor de participar en la jornada que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Ifeza: "No será una presencia testimonial, sino que quieren contar con nosotros de forma real", advirtió el portavoz de Alimentos de Zamora tras la reunión.

Por otro lado, el grupo de Izquierda Unida en la Diputación envió este jueves una nota a los medios para reclamar "la supresión del Día de la Provincia". A juicio del partido encabezado por Laura Rivera, "en versión PP o Ciudadanos, solo es un gasto que sirve como propaganda para el equipo de gobierno, y no para el desarrollo económico".

En ese sentido, desde IU aseguraron que "no hay cambios sustanciales entre la comida y la degustación", o en ampliar la presencia de estilos musicales. "En ambas versiones, PP o Ciudadanos, no es más que una fiesta en una provincia que no está para celebraciones, porque cada vez son menos los zamoranos que puede asistir a ellas", zanjaron.