"A través de la poesía puedo expresar aquello que nunca pensé que podría llegar a contar"

Carlos Fernando Fondón Zaballa nació en Madrid, aunque hace años que vive en Zamora. Escritor vocacional desde niño, esta tarde presenta el que es su primer poemario "Un canto a la vida. Una ventana a la esperanza". Será a las 21.00 horas en el restaurante París.

–¿Cómo surge la idea de escribir un poemario como "Un canto a la vida. Una ventana a la esperanza"?

–Desde pequeño siempre me ha gustado mucho la Literatura. Escribía en todas partes y mi padre me animó a seguir adelante. En las redes sociales, cuando publicaba algo, siempre tenía muy buena aceptación, así que al final decidí lanzarme.

–¿Cuáles serían sus fuentes de inspiración a la hora de escribir?

–Me inspiro principalmente en la Naturaleza, en la vida de los animales, aunque también hay una parte autobiográfica en la que plasmo acontecimientos de mi propia vida. Hay poemas que hablan de mí y de lo que vivo en mi día a día. También le dedico además un poema a mi autor favorito que es Federico García Lorca y uno más a Zamora y a su río.

–¿Qué tipo de poesía escribes? ¿Cómo la definiría?

–Diría que mi poesía es sobre todo fresca y jovial y de verso libre.

–El título de este poemario es "Un canto a la vida. Una ventana a la esperanza". ¿Por qué escogió este nombre?

–Básicamente porque aún creo que la gente puede ser solidaria y que se puede ayudar entre sí en aquello que necesita.

–¿Siempre había querido ser escritor?

–Al principio lo hacía por entretenerme. Me gustaba escribir sobre mis historias y las cosas que me sucedían. De hecho, estoy también preparando la que será mi primera novela. Aunque por ahora la tengo un poco parada, creo que la retomaré en breve.

–¿Prefiere la poesía o la prosa entonces?

–Prefiero la poesía porque a través de ella puedo expresar cosas que nunca pensé que podría llegar a contar. Es una forma de escribir más concisa, más afirmante.

–Este es su primer libro. ¿Es complicado lograr sacar al mercado un primer proyecto?

–Realmente es muy complicado. El libro lo he publicado con una editorial, Letrame, que se ha volcado conmigo. Ellos mismos me dijeron que escribía muy bien y que la métrica era realmente buena, que lo que expresaba iba a llegar a mucha gente.

–¿Podría elegir un poema que destacar de entre todos los que incluye en el libro?

–Es complicado elegir uno. Aunque recuerdo un poema que escribí a los pocos días de llegar a Zamora. Me levanté una mañana y la ciudad estaba envuelta en niebla, así que me fui al Puente de Piedra. Me senté frente a él y compuse un poema. Un poema que está además expuesto en un pasillo del colegio Arias Gonzalo donde además acudo a las reuniones del grupo de poesía Almena.

–Una parte de lo que se recaude con la venta se destina a Aldeas Infantiles...

–Los niños son nuestro futuro por eso es importante apostar por ellos. Hay que construir una sociedad mejor, por eso es importante colaborar en su futuro.

– En estos tiempos donde todo es tan veloz. ¿La poesía sigue siendo necesaria, quizá más que nunca?

–La poesía supone para mí un momento de reflexión personal. La gente debe aprovechar para mirar hacia su interior y pensar. Tiene que ver con sus propios ojos lo que cada uno lleva en el alma.