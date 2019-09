"Siempre nos quedará el misterio del por qué de las pinturas rupestres"

El periodista y conductor del programa radiofónico, Juan Gómez Ruiz, grabará esta tarde, a partir de las 20.30 horas en La Alhóndiga su programa. Un programa que bajo el título "El despertar de la Humanidad" contará con invitados como Pilar Fatás, directora del Museo Nacional y del Centro de Investigación de Altamira y Daniel Garrido, coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria.

–El título del programa que graban se llama "El despertar de la Humanidad". ¿Hubo por un momento de punto de inflexión en la Historia del hombre?

–El programa se enfoca en ese momento, hace unos 40.000 años, en el que algo sucede en el hombre prehistórico porque comienzan a aflorar todo tipo de representaciones simbólicas. Hablamos de las pinturas rupestres, de los grabados y quién sabe si de un lenguaje. Se trata de algo bastante curioso, teniendo en cuenta que el hombre ya había habitado la Tierra desde hacía al menos 300.000 años. A ese despertar, los científicos lo llaman "El Gran Evento". Un hecho inesperado en el que parece que saltó un interruptor y que despertó algo en la mente del hombre. Fue entonces cuando comenzamos a pintar, a dibujar, a tener, en definitiva, un pensamiento que iba más allá del hecho de comer, o de cazar.

–¿Existe alguna teoría que explique por qué se produjo ese punto de inflexión?

–Realmente no se sabe. No se tienen pruebas de que el hombre hubiera tenido ningún tipo de pensamiento simbólico antes, hasta que hace, como señalo, 40.000 años, que es cuando se produce esa explosión que la ciencia aún no sabe explicar.

–En el programa contará con dos invitados muy especiales: Pilar Fatás, directora del Museo Nacional y del Centro de Investigación de Altamira y Daniel Garrido, coordinador de la Cuevas Prehistóricas de Cantabria.

–Efectivamente. Con Daniel Garrido hablaré de los neandertales y de las pinturas que se atribuyen a este homínido. Una raza a la que hasta hace poco considerábamos primos tontos y de la que ahora sabemos que, al parecer, aunque hay controversia, tenían su propia cultura, cuidaban de sus enfermos, hacían enterramientos rituales, se decoraban el cuerpo y pintaban. Totalmente alejado de la idea del neandertal que tenemos como un ser salvaje. Con Pilar Fatás hablaremos sobre las pinturas rupestres, tanto de Altamira como de otros lugares del mundo, de su posible significado y de las distintas teorías sobre lo que aquellos hombres quisieron manifestar, ya que hay pinturas en algunas cuevas y en otras no.

–¿Cuáles serían las principales teorías que explican el origen de estas representaciones pictóricas?

–Hay muchas teorías y otras muchas que rebaten lo que dicen estas. Existe una vertiente que habla de creación del arte por el arte. Hay otra que habla de clanes y que señala que aquellas pinturas en las que se representan bisontes, podrían corresponder al clan de los bisontes o al clan de las ciervas si esa era la figura más representada. Sería una especie de identificación grupal. Otros científicos aseguran que nos encontramos ante una representación de lo que sería la pintura simpática en la que se busca que esa pintura de un bisonte ayudase a la caza. Otra de las teorías hace referencia al chamanismo, donde estas representaciones formarían parte de un ritual, con lo que las cuevas vendrían a representarían una especie de templo. Sin embargo, también hay quien señala que no se realizarían por cuestiones artísticas, porque muchas se realizaron en lugar recónditos de la cueva que prácticamente no están a la vista. La teoría más aceptada ahora mismo es la del chamanismo en la que una persona del clan tomaría algún tipo de sustancia alucinógena y crearía ciertas figuras rituales.

–Pero además de figuras antropomorfas, nuestros antepasados también realizaban otro tipo de representaciones más abstractas...

–Son las llamadas pinturas tectiformes, a base de puntos y rayas. Hay más representaciones tectiformes y grabados que pinturas como los famosos bisontes. El problema es que nadie se pone a acuerdo sobre lo que querían representar. ¿Quizá algún símbolo ritual? ¿Algún tipo de chamanismo que dejaría alguna marca en la roca como representación de algo que desconocemos? Puede hablar con una de las paleantropológa canadiense más destacadas y comentaba que esos signos podían ser un tipo de lenguaje, una especie de alfabeto muy rudimentario que representase una suerte de escritura ancestral de la que no tenemos la piedra roseta para poder conocer cuál es su significado.

–¿Se sabe por qué las representaciones se hacían en cuevas, principalmente?

–Una de las teorías apunta a que todo lo que se dibujó en el exterior, con el paso del tiempo, ha desaparecido. También hay quien afirma que quizá las cuevas fueron el entorno propicio para que saliese a la luz ese chispazo. Porque la cueva es ese elemento que nos protege, ese aislamiento que permitió al hombre antiguo pensar en otras cosas que no fuera la supervivencia, en aquellos que era lo más básico. Dicen algunos incluso, que ese entorno pudo propiciar que en un momento determinado la gente que vivía en esos lugares, pensara más allá de sus elementos más básicos.

–¿Seguimos teniendo una falsa idea preconcebida sobre cómo eran nuestros antepasados?

–La tenemos. Seguimos teniendo muchos prejuicios. Cuando se empieza a dibujar y a describir a los primeros homínidos, en el siglo XIX, antes de que se descubriese Altamira, se les representa como seres semisalvajes. Una vez se descubre Altamira, se cambia esa idea por una representación más moderna, donde aparecen con barba fina, pelo lacio y proporcionado. Aun así, seguimos teniendo conceptos que se han quedado anclados en el insulto, como cuando decimos que alguien es un neandertal. Ese concepto tenemos que desterrarlo. La mente de aquellos hombres es la misma mente de una persona de ahora. Si trajésemos a un niño de entonces a nuestra época, ese niño podría hacer todo lo que hacemos nosotros. No debemos pensar que aquellos hombres eran primitivos, porque aquellos hombres somos nosotros.

–¿Algún día se sabrá la razón por la que empezaron a hacer estas representaciones?

–Mucho me temo que quedará siempre ese misterio, al menos hasta que no logremos encontrar una piedra roseta que nos lo explique. Si existió, desde luego parece que se ha perdido hace mucho tiempo, así que solo queda teorizar sobre lo que nos querían decir, sobre lo que veían o sobre lo que querían plasmar. Hace poco le preguntaba a Daniel Garrido, coordinador de las cuevas Prehistóricas de Cantabria, si le gustaría conocer cuál es el verdadero significado de estas pinturas. Y él decía que sí, porque lleva toda su vida intentando alcanzar esa meta, pero por otro lado, señalaba que encontrar esa meta haría perder en cierta medida toda la magia que hay en esas pinturas porque igual descubrimos que no era nada mágico, ni ritual y que no tendría ningún tipo de trascendencia real...