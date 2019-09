El PP señala que la jornada depende solo del dirigente naranja

Al ser cuestionado por la opinión del grupo popular acerca de las modificaciones introducidas en el Día de la Provincia, Francisco José Requejo señaló que todas las decisiones se "consensúan" en el seno de un equipo de gobierno formado por el presidente, de Ciudadanos, y los doce responsables de la gestión, del PP. Minutos después, en declaraciones a este medio, el portavoz de la institución y vicepresidente primero, José María Barrios, matizó que "lo que se consensuó es que lo organizaran desde presidencia".

De este modo, el responsable popular reconoció que le daba pena la eliminación de los premios Tierras de Zamora, pero señaló que "esto es lo que hay cuando no tienes mayoría y hay otros actores". "No hay ningún problema entre nosotros, pero cada uno tiene la responsabilidad que tiene, y esta es una decisión que le correspondía al presidente, como la de gestionar Sodeza e Ifeza", zanjó José María Barrios, que dejó claro que el PP no ha participado en la configuración del nuevo modelo del Día de la Provincia.

También en el capítulo de reacciones, el PSOE remitió una nota a los medios en la que avanzó que presentará una propuesta "formal y distinta" ante el Pleno de la Diputación para que los actos del Día de la Provincia se conviertan en un gran Pleno de debate sobre el estado de la provincia; un acto al que invitarían a alcaldes, concejales, agentes sociales y económicos, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales.

Los socialistas consideran que, una vez se ha vaciado de contenido el acto institucional del Día la Provincia, "no tiene mucho sentido mantener una celebración que se convertiría en un monólogo del presidente y en el tradicional cóctel, photocall y vino español".