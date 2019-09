"El cambio climático afectará al acervo cultural, incluida la gastronomía"

La investigadora en Ecología Teórica de la Universidad Escocesa de Aberdeen, Ana Payo Payo, ha ofrecido una conferencia en el Museo Etnográfico, donde bajo el título "Cambio climático: del reto a la oportunidad" ha repasado algunas de las consecuencias a las que se enfrenta la sociedad ante el calentamiento del planeta.

–¿Qué temas se han tratado en la conferencia que ha ofrecido en el Etnográfico?

–En la conferencia he tratado de introducir el cambio climático, que es un tema que la gente conoce, pero que es necesario recordar. También he abordado cómo afecta el calentamiento a las especies y al acervo cultural de distintas sociedades. Esto incluye, desde tradiciones, hasta parte de nuestro patrimonio cultural como puede ser la gastronomía. Porque nos afecta a todos los niveles.

–¿Es el cambio climático algo irremediable?

–Es una pregunta que hace todo el mundo y creo que ahora mismo esta pregunta ya no tiene lugar. Las cuestiones que tenemos que estar haciéndonos son otras. La pregunta clave es qué vamos a hacer para adaptarnos al cambio climático, para mitigarlo y para adaptarnos a sus consecuencias. La clave es, sin duda, adaptarse a lo que viene para que suframos los menores efectos posibles.

–¿Se está haciendo lo suficiente desde las instituciones para poner remedio al calentamiento global?

–Si echamos la vista atrás, vemos que en el último año se han dado muchos pasos importantes. Se ha firmado el Acuerdo de París o incluso hace unas semanas se ha declarado el Estado de Emergencia Climática en Zamora por unanimidad en el Ayuntamiento. Se van dando pasos, aunque el problema es saber si vamos lo suficientemente rápido.

–¿La cumbre del clima que se celebra en Nueva York va a servir realmente para llegar a acuerdos importantes?

–Creo que sí. El Acuerdo de París fue un acuerdo sin precedentes (fue el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima y en él se establecía un plan de acción que ponía el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC). Todos los países del mundo aprobaron el acuerdo excepto dos. Por eso, ahora mismo creo que es difícil que vayamos hacia atrás. Y eso a pesar de que, por ejemplo, el presidente Trump haga discursos asegurando que el cambio climático no existe. Aunque asegure que no va a hacer nada, los grandes gigantes empresariales de su país ya lo están haciendo.

–¿Qué se puede hacer a nivel individual para mejorar la situación del planeta?

–A nivel individual podemos hacer muchas cosas. Lo más importante es no caer en la desesperanza y no abrumarnos por algo que parece tan grande que nos hace sentir insignificantes. Cada acto cuenta. Cada uno debe ser responsable teniendo en cuenta sus competencias. Si tienes una casa, tienes que ser capaz de gestionarla de la mejor manera contra el cambio climático. Puedes reciclar, hacer un buen uso de la energía o consumir tan solo lo necesario. También se pueden hacer préstamos y compartir cuando no se necesita comprar. Me gusta hacer la analogía de que cada uno tiene la responsabilidad del patrimonio que gestiona. Esta es una medida bastante buena paras saber cuál es el nivel de responsabilidad que tienes. Si estás gestionando el país, está claro que tu responsabilidad es mucho mayor. Además, cada uno, a nivel local, tiene la capacidad de generar cambio a través del voto, exigiendo a los partidos políticos, sean cuales sean, que la agenda climática esté dentro de su programa.

–Gracias a movimiento como Fridays for Future estamos asistiendo a un cambio en la conciencia global sobre el clima...

–Llevamos desde los años 80 hablando del cambio climático, pero hemos ido un poco lento. Ahora han surgido movimientos como Fridays for Future con Greta Thunberg a la cabeza, que ha llegado a convertirse en un icono. Hay que usar todo esto para que se convierta en acción.

–El 27 de septiembre está prevista una huelga mundial por el clima. ¿Actos como este tienen un valor real?

–Se trata más bien de un símbolo que se convertirá en histórico, ya que en muy pocas ocasiones casi todo el mundo está de acuerdo sobre que hay que hacer algo, que se trata de un problema global y, por tanto, se ha de gestionar como tal. Eso trae aparejado muchos retos, porque es complicado que todos los países de pongan de acuerdo... Nosotros tenemos el nivel de vida que tenemos porque hemos explotado los recursos naturales durante mucho tiempo, mientras que otros países no han podido hacerlo. Los gobernantes van a tener que sentarse a la mesa, y aunque no sea fácil, van a tener que llegar a acuerdos.

–¿Qué se le podría decir a todos aquellos que siguen negando el cambio climático?

–Es un hecho científico demostrado y hay tanto consenso como en la afirmación de que la gravedad existe. Negar el cambio climático es como negar la gravedad. O bien mienten o bien necesitan leer un poquito más.