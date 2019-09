Prada defiende la asignación de plazas del Conservatorio de Música

El director provincial de Educación, Fernando Prada, ha defendido el proyecto de asignación de plazas del Conservatorio Profesional de Música de Zamora, muy criticado –un año más– por los padres de los alumnos, que se quejan de la existencia de plazas libres en enseñanzas muy demandadas por los estudiantes, lo que obliga a dejar fuera a varios aspirantes.

"Las enseñanzas del Conservatorio están sometidas a una normativa, del año 2013, que es un procedimiento diferente al del resto de centros escolares", apuntó Prada, que compareció ayer ante los medios a petición propia ante las informaciones y quejas surgidas en los últimos días. "Es el Consejo Escolar del Conservatorio de Música el que evalúa a todos los aspirantes", una cifra que ha ascendido a 35 niños para este curso escolar. "Evidentemente, no todos los alumnos pueden cursar enseñanzas del mismo instrumento y es el propio centro el que los asigna", resumió el director provincial de Educación.

Lo cierto es que el problema, aunque la gestión del centro "sea la correcta" según todos los responsables, se repite año tras año, lo que lleva a los padres a preguntarse por qué no se cambia el cupo de plazas de algunos instrumentos. "Todo el mundo quiere las asignaturas más comunes, pero esto no es una escuela de música donde se aprenden cosas más básicas. Esas enseñanzas se dan por la tarde en otros centros y ahí están. Esto son enseñanzas profesionales" y la organización del centro "no puede obedecer a demandas puntuales de un instrumento u otro". En esta línea, Prada aseguró que el Consejo Escolar está vigilante ante enseñanzas de algún determinado instrumento en el que se incrementa la matrícula de alumnos en momentos puntuales pero donde luego se produce un importante abandono a medio curso. "Es una situación que debemos evitar porque a medio curso podemos quedarnos con un profesor sin alumnos".

Fernando Prada defendió la labor del Consejo Escolar del Conservatorio y aseguró que repartir a los estudiantes entre las enseñanzas disponibles "no siempre es fácil" y que "todos los aspirantes han tenido que pasar una prueba de nivel" para poder entrar a formarse en el centro. Las declaraciones de Fernando Prada van en la misma línea que las publicadas ayer por este diario de María Ángeles Blanco, directora del Conservatorio, que aseguró que el proceso de asignación de alumnos es el correcto.