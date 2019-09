Por qué el AVE aún no puede volar

Lo recordaba el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda: la primera fecha que públicamente se dio para la llegada del AVE a Galicia fue la de 2009. Una década después todavía no ha entrado en servicio por completo y no hay fecha para que lo haga. Aunque las previsiones sean buenas, el propio Rueda no las tenía todas consigo de que el tren veloz pueda estar a pleno rendimiento para, en 2021, llevar a los peregrinos a Santiago de Compostela, que en esa fecha celebra otro año santo, otro Xacobeo. Amigos, en general, de anuncios rimbombantes y más en fechas tan próximas a la campaña electoral, llamó la atención que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos no trajera bajo el brazo una fecha de puesta en servicio del tramo del AVE a Sanabria, y se negara a soltar prenda siquiera de una aproximación pese a la insistencia de los periodistas. "En pocos meses" fue lo único que salió de su boca.

La presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera fue la encargada de dar la explicación: mientras en la obra civil los plazos están claros, el tramo entre Zamora y Pedralba está finalizado y el de Pedralba a Orense estará en los inicios del año que viene, en el caso de la puesta en servicio intervienen los factores de seguridad, muy estrictos, sin posibilidad de quemar etapas antes de tiempo o de solapar actuaciones y por tanto más impredecibles. Incluso aunque, como parece, todo vaya bien en el próximo tramo a inaugurar, el de Zamora a Pedralba. Así lo explicaba la propia Pardo de Vera: "Hemos acabado todas las pruebas de todos los subsistemas, plataforma, vía catenaria, de hecho tenemos energizados (con energía eléctrica) ya los tramos. Saben que entre Madrid y Olmedo tenemos que transitar el nivel 1 de ERTMS a nivel 2 (el nivel más moderno de seguridad). Olmedo Zamora, que se ha puesto en servicio en ASFA (el sistema más antiguo) tenemos que ponerlo en ERTMS nivel 2, o sea realmente son como tres puestas en servicio". En el tramo Zamora Pedralba ya está todo probado, el ASFA (que va de respaldo) está probado, y nos faltan las pruebas de ERTMS. Son unas pruebas que no pueden concatenarse. El tecnólogo ha hecho sus pruebas, a continuación las estamos haciendo nosotros, ADIF, se genera la documentación y una vez validada por los evaluadores independientes, empiezan ya las pruebas de fiabilidad, que consisten en someter a estrés la línea y presentar la documentación a la Agencia de Seguridad. Y a partir de ahí la formación de maquinistas".

¿Cuanto puede durar todo eso?. "Pocos meses". ¿Para fin de año?. "No se puede hablar de plazos".