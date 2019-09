"El alzhéimer va a ser la epidemia del siglo XXI, por eso pedimos un plan nacional"

La denominan la enfermedad del olvido. Una dolencia que poco a poco borra el pasado y también el futuro de quien la sufre. Desde hace 23 años, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Zamora, con Antonio García Bernal a la cabeza, apoya a todos aquellos que tienen que pasar por el duro proceso degenerativo que lleva acarreado esta dolencia.

–El alzhéimer es una enfermedad degenerativa que provoca, entre otras consecuencias, la pérdida de memoria. ¿Son los pacientes conscientes del proceso que están viviendo?

–Al principio, cuando se dan cuenta de que están perdiendo facultades suelen comenzar banalizando la situación. No le quieren dar la importancia que tiene. Pero claro que sufren, aunque cada enfermo es diferente y lo lleva de una forma distinta. Es una enfermedad progresiva e irreversible que empieza con pérdidas pequeñas de memoria y donde se acaba olvidando el nombre de tus hijos o incluso el tuyo propio. En la asociación les ayudamos trabajando en todas esas facultades que se van perdiendo con la demencia. El alzhéimer te lleva progresivamente a perder la memoria, el lenguaje o la capacidad de controlar los esfínteres. Nosotros no curamos la enfermedad, nadie la cura en estos momentos. Lo que hacemos es ralentizar ese proceso gracias a ejercicios cognitivos o físicos.

–La familia más cercana se convierte entonces en un eje fundamental...

–Se dice que la enfermedad la sufre el enfermo y la padece la familia. Cuando vas perdiendo facultades, te transformas en una persona dependiente. Siempre tiene que haber una persona detrás de ti que supla esas necesidades que tú no puedes realizar. Normalmente, esta labor la lleva a cabo la familia directa. Pero el cuidador principal no nace de la noche a la mañana. No tiene por qué saber cuidar. Una de las labores fundamentales de la asociación es trabajar con el familiar porque él también necesita atención. Hay que cuidar al cuidador porque se transforma en una persona vulnerable, con una sobrecarga diaria que se une a su trabajo, su familia y sus quehaceres de cada día, lo que genera una situación de nerviosismo y estrés.

–¿Y cómo se puede luchar contra esta situación?

–Primero, con asesoramiento. Ofrecemos apoyo psicológico, pero también formativo. Aquí se les enseña a cuidar, porque no todos sabemos cuidar. La enfermedad es muy dispar. Los enfermos sufren muchas alteraciones en la conducta o en los hábitos de higiene, por eso hay que enseñar al familiar a alimentar al enfermo, a controlar el lenguaje, a manejar los cambios de actitud o en el sueño. Ya se empieza a hablar de que va a ser la epidemia del siglo XXI por eso reclamamos que la administración ponga en marcha un Plan Nacional contra el Alzheimer.

–¿En qué consiste ese plan nacional que reclaman?

–Pedimos que se ponga en marcha un proyecto que apueste por la inversión, la investigación y por priorizar los cuidados, a la vez que mejore todos los servicios que se prestan. Castilla y León es una de las comunidades donde mejor se está aplicando la Ley de Dependencia, pero siempre se puede mejorar.

–¿Y el resto de la sociedad, ¿cómo debemos tratar a las personas que sufren alzhéimer?

–Hay que tratarlas con cariño y con respeto. Hay que usar la empatía, hablarles mirándolos a los ojos, con tranquilidad y comprendiéndoles. No podemos alzar la voz o forzarlos a hacer determinadas cosas. Pierden facultades, pero el cariño y el contacto no se pierde nunca.

–Mañana día 21 se celebra el Día Mundial del Alzhéimer. ¿Es necesario que se recuerde cada año que existe esta enfermedad?

–Qué se celebren días como este es importante porque hay que darle visibilidad a la enfermedad. Uno de los factores de riego, por no decir el más importante, a la hora de sufrir demencia es la edad. Zamora está muy envejecida y por tanto, la incidencia de la demencia es muy alta.

–¿Qué actividades han programado para dar a conocer la enfermedad con motivo de este Día Mundial?

–Comenzamos hace unos días con vino solidario y una eucaristía para los enfermos y sus familias. Hoy viernes realizamos un acto en la plaza Sagasta de 11.00 a 14.00 horas en el que se instalarán varias pruebas. Son pruebas que se hacen en el centro de alzhéimer y que hacen a la gente darse cuenta de cómo se realizan las pruebas con un nivel cognitivo del cien por cien y cómo se harían si el nivel cognitivo fuese más bajo. Durante el fin de semana, el club deportivo pádel Albatros, en la urbanización Siglo XXI, organiza además un torneo masculino, femenino y mixto cuya recaudación irá destinada a la asociación. La próxima semana, el vino solidario y la eucaristía se trasladan a Toro. Será el día 24 de septiembre. El viernes 27, por su parte, tendrá lugar el acto de calle, que será una réplica del de Zamora.

–Actualmente se están llevando a cabo distintos estudios en busca de una cura para esta enfermedad. ¿Qué esperanzas hay de encontrar pronto una solución?

–Hay que ser muy prudentes. A veces se publican noticias en las que se cuenta que ha aparecido un fármaco milagroso y la gente vienen con grandes expectativas. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros participamos en una investigación que intenta, a través de muestras de saliva, realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, una investigación que se están llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Valladolid, la Universidad de Oporto y una serie de asociaciones de Portugal. Y es que la investigación es clave, porque cuánto antes demos con el motivo que provoca la enfermedad, antes sabremos por qué comienza... Y a lo mejor se puede desarrollar una línea de fármacos que incidan sobre el origen y puedan atajarla.

–¿Se puede ayudar como voluntario en la asociación?

–Actualmente contamos con 48 voluntarios. Si alguien quiere unirse a nosotros, tan solo hace falta ponerse en contacto con la asociación. Se organiza entonces una cita para conocer el perfil de esa persona y ver de qué forma puede ayudar.

–Reciben ayuda de las instituciones públicas y privadas. ¿Se pueden hacer también donaciones particulares?

–Se pueden hacer donaciones y también se puede ser socio. De hecho, contamos ahora con casi quinientos socios, que abonan una cuota mensual, que se puede aumentar hasta el importe que cada uno quiera. Con respecto a las donaciones, también se pueden realizar. De hecho, el año pasado recibimos la aportación que nos dejó Salud Manuela Orieta Villar en su herencia y que fue de 80.000 euros.