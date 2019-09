San Damián reconoce que el Sacyl busca traumatólogos "desesperadamente"

El Sacyl busca traumatólogos "desesperadamente" en Zamora. Así lo reconoció este miércoles la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, tras reunirse con el gerente de asistencia sanitaria, Francisco Montes. La marcha de tres especialistas durante el pasado mes de agosto dejó bajo mínimos un servicio que supone ahora "un problema" para los dirigentes.

En ese sentido, San Damián señaló que la intención es trabajar para volver a dar cita y ofrecer "prioridad a los casos más urgentes", un planteamiento que no será fácil cumplir "ante la falta de profesionales". Además, la delegada territorial reconoció que están estudiando la posibilidad de "gestionar externamente" los procedimientos quirúrgicos de esta especialidad.

La delegada territorial explicó que al Sacyl no le queda más opción, y apuntó que también existe "el mismo problema" en urología: "Pedimos paciencia. Sé que no es fácil, pero se está haciendo todo lo posible por dar la máxima cobertura", afirmó la representante popular.

Lo que sí quiso matizar Clara San Damián fueron las declaraciones de UGT al hilo del servicio de radiología. Al contrario de lo que dijo el sindicato, la delegada territorial confirmó que "se van a seguir haciendo resonancias los fines de semana". La delegada indicó que "hay mucha demanda", por lo que este procedimiento continuará del mismo modo.

San Damián dio todas estas explicaciones acerca de la situación sanitaria unos minutos antes de reunirse con los diferentes jefes de servicio y gerentes. La delegada confirmó que cuenta con todos ellos y que no tiene intención de solicitar o promover cambios en el organigrama. En lo que se refiere al gerente de asistencia sanitaria, también prima esta máxima, a pesar de que ese área pertenece a Ciudadanos: "La consejera no me ha transmitido nada en otro sentido", confirmó la exsenadora popular.

En cuanto a su relación con los diferentes funcionarios que forman "una casa muy grande", San Damián expresó su deseo de mostrarse como una delegada "abierta" a mantener conversaciones y a "aprender" de los trabajadores de la Junta.