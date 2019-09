El PP denuncia el retraso en la ejecución de las obras en la zona de los Lobos

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora ha cuestionado a Francisco Guarido y Romualdo Fernández acerca del retraso en el inicio de las obras de la zona de pinchos de Los Lobos. El viceportavoz de la formación, Víctor López de la Parte, ha recordado que "en un principio, se dijo que las obras se iniciarían antes del pasado verano y posteriormente se anunció que sería después de San Pedro para no entorpecer durante las fiestas". Sin embargo, los trabajos aún no han arrancado y por eso López de la Parte ha contraatacado. "Se dedican a anunciar obras, pero la realidad es que luego no se hace nada", ha expresado.