Los políticos se cargan de reproches

La más que previsible convocatoria de elecciones generales no parece haber cogido de sorpresa a ninguno de los líderes zamoranos. Cada uno de ellos tiene su tesis de lo que ha ocurrido y la mayoría coincide: tanto a derecha como a izquierda culpan directamente a Pedro Sánchez de lo acontecido en los últimos cinco meses. Todos, evidentemente, menos el Partido Socialista; en la opinión de la formación que ganó los últimos comicios, buena parte de la responsabilidad recaería sobre Unidas Podemos. El futuro es complicado y la sombra de la abstención por el hastío de la ciudadanía hace prever un periodo de precampaña nada halagüeño para los políticos. Sin embargo, desde las diferentes formaciones siguen pidiendo la confianza de los zamoranos para solucionar esta papeleta. Lo hacen PSOE, PP, IU y Podemos, dado que Ciudadanos no ha querido dar explicaciones pese a los intentos de este diario.

El secretario general del Partido Socialista de Zamora, Antidio Fagúndez, ha lamentado la oportunidad perdida para poder formar un gobierno liderado por Pedro Sánchez. "Teníamos una ocasión estupenda para conseguir un gobierno progresista, pero no ha podido ser ante la negativa de Unidas Podemos por cuarta vez", ha señalado el dirigente socialista. "Teníamos muchas propuestas tanto para España como para los zamoranos que no podrán ver la luz por ahora; aunque también hay que decir que este Gobierno ha materializado otras muchas medidas durante el tiempo que ha estado al frente", ha añadido. "Lo que tenemos que lamentar es que los que venían a regenerar la política, la están paralizando; tan solo podemos decirles a los ciudadanos que, a pesar de que se sientan frustrados, vuelvan a confiar en nosotros porque tenemos el mejor proyecto tanto para la provincia como para España", ha defendido el líder del PSOE.

En contraposición a esta teoría se encuentra la defendida por el presidente provincial del Partido Popular, José María Barrios, quien ve a Pedro Sánchez como principal culpable de lo ocurrido. "La responsabilidad es del presidente y de nadie más, porque ha sido incapaz de negociar con nadie y ni tan si quiera ha conseguido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado; recordemos que continúa con aquellos tan malísimos que aprobó el Partido Popular", ha ironizado. "Está claro que el señor Sánchez buscaba esto desde el 28 de abril y no ha tenido ningún tipo de interés en sentarse a hablar con nadie, porque solo piensa en su interés personal y no el el del país", ha comentado. Respecto a la nueva convocatoria electoral, los populares aseguran "salir a ganar para gobernar y no para especular", con "los mínimos cambios en las listas" provinciales.

Izquierda Unida de Zamora, por su parte, conserva esa línea de acusar directamente a Pedro Sánchez. Así lo afirma Francisco Guarido, quien habla de "responsabilidad histórica" del Partido Socialista. El regidor municipal ha asegurado que "la irresponsabilidad está llegando al límite y la mayor irresponsabilidad es tanto de Pedro Sánchez como del PSOE", por lo que se pregunta por las razones de esta maniobra que ha derivado en una nueva convocatoria de elecciones generales. "¿Es que no aprendemos en la izquierda?", se ha cuestionado. "¿Haremos lo que haga falta para darle vuelos al partido de la gaviota, a Ciudadanos y a Vox?", ha añadido el alcalde del Ayuntamiento de Zamora, quien muestra su "decepción" por el resultado final de este periodo de negociaciones.

Por último, en Podemos, compañero de coalición de Izquierda Unida –aunque no en Zamora– creen que el problema es constitucional. Así lo explica Fernando Martos, coordinador de la formación naranja, quien opina que el sistema hace aguas por su diseño en base al bipartidismo y sin tener en cuenta el actual modelo. "Podemos seguir repitiendo elecciones hasta el final sin que nada cambie", ha señalado. Igualmente, se ha mostrado crítico con el PSOE, del que asegura que "nunca va a querer llegar a acuerdos, porque ya ha pasado más veces". ¿La solución? "Una voz potente de izquierdas sin el PSOE".