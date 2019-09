"En estos momentos las personas somos franquicias las unas de las otras"

El filósofo y creador Luis Ramos de la Torre presenta hoy ( a las 20.00 horas) su último libro de poesía en la Biblioteca Pública del Estado.

–¿Qué es "Lo lento"?

–Años atrás tenía un espacio en una cadena de radio donde me despedía siempre diciendo la frase "salud y risas y.... ¡para qué las prisas!". En los tiempos actuales en los que la sociedad está muy anestesiada y tan estropeada, con tanta prisa, es tiempo de encontrar un relato poético en el que la decantación de la palabra, de la poesía, nos sirva para esa tranquilidad, para ese repensarnos que es necesario. Parece que son tiempos en los que la poesía está de moda en las redes sociales, pero todo eso es como lo que antes que escribía en los cuadernos, se guardaban y no se sacaba. La poesía necesita ese reposo y sosiego, pues en una sociedad de sosiego la gente se educa mejor y se educa en la escucha, por eso la poesía tiene que buscar un relato poético en el que se escuche al otro y se entienda que al otro sin mirar al otro lado, con compromiso.

–¿Significa eso que apuesta en estos versos por la poesía de compromiso?

–No es exactamente. La palabra como tal no tiene que servir solo para la comunicación, sino que tiene que servir también para el encuentro. La poesía es el arte del encuentro. El encuentro que planteo está escrito desde el sosiego, la reflexión y rodeado de maestros. En este libro he tenido la suerte de rodearme de una editora maravillosa, Lidia López Miguel, y contar con Juan Carlos Benéitez Ibáñez, que es el autor de la foto de la portada, y con el crítico y poeta José Luis Morante que ha hecho el prólogo. La posibilidad de encontrarte con gente que estima lo que uno está haciendo produce un encuentro para que la poesía sea darse a los demás a través de un libro de poemas, pues "Lo lento" no es un poemario.

–Aclárenos esta distinción.

–Es un libro de poesía porque para mí el poemario me suena un armario donde se va poniendo cosas y luego se une todo. Este es un libro con poema con entidad desde el primero al último. Son poemas independientes, pero con un hilo conductor.

–¿Cuál es?

–Los vertebra el hablar de lo lento en muchos de ellos, pero también la idea de la conciencia de la vida y del otro. Estilísticamente creo que ya he encontrado mi voz. Creo que en este proceso de búsqueda uno va logrando un poco lo que quiere expresar con mediana voz propia. Yo reivindico el carácter de aprendizaje del autor, pues nunca está hecho. Y, como diría Claudio Rodríguez, el poeta es efímero. Reivindico la poesía como aprendizaje y yo trato de rodearme de los maestros mejores. Yo reconozco el magisterio de Agustín García, que quizá no aparece en mi poesía; el de Claudio Rodríguez y el magisterio, que me da tanta fuerza armónica y melódica para mis canciones, de Miguel Manzano.

–La portada de su libro es una fotografía de Carlos Benéitez Ibáñez con quien ya ha trabajado con anterioridad.

–Ya colaboré con él en la exposición del Mercado de Abastos "A lo vivo". Cuando tenía terminado el libro y sabía que se iba a publicar, recordé una fotografía suya de 2016. Esa imagen me quedó flasheado porque es una instantánea de una mujer paseando lentamente por el Puente Hierro, una imagen para mí reveladora que he elegido a la portada.

–El proceso de gestación de "Lo lento", ¿cómo ha sido?

–Ha sido una gestación lenta, cuidadamente lenta, porque hay poemas de 2012. Ese reposo y ese sosiego se nota en lo que es la configuración de libro de poemas.

–¿Musicará versos de este nuevo volumen?

–Sí, me gustaría, de hecho hay poemas en "Lo lento" que son musicables. Debo confesar que cuando escribí "Entre cunetas", mi primer libro de poemas para adultos, nunca pensé que esos versos llegaran a musicarse. Luego llegó el espectáculo donde he estado con una gente extraordinaria.

–La revista "Intercostal" le ha selección como uno de sus poetas en su último volumen.

– "Intercostal" es una revista aventurada que está llegando a grandes librerías y estar ahí es un reconocimiento. En este país comienzan a aflorar las publicaciones sobre poesía independientes. Yo también he tenido la suerte de publicar en "Crátera". Estas publicaciones son unas verdaderas cajas de poesía, son un lujo y tener un espacio para los que escribimos es maravilloso.

–¿Resulta complicado darle voz a la poesía?

–Hay dos sectores. Por un lado, las editoriales de siempre que publican cosas que no son buenas, pero tienen tirón. Por otro lado, hay editoriales pequeñas que están trabajando con gran empeño y están publicando textos muy buenos. Además, el lector compra esos libros maravillosos. La ficción ha empezado a ir por caminos nuevos gracias a la apuesta de algunas editoriales y creo que las de poesía están haciendo lo mismo al publicar poesía con concepto.

–Dedica el libro a quienes caminan sin medir el tiempo

–En estos momentos todo está medido hasta tal punto que las personas son franquicias las unas de las otras, estamos todos repetidos. En todas las ciudades están los mismos establecimientos y todos somos franquicias unos de otros porque todos compramos lo mismo, comemos lo mismo y gastamos el dinero en los mismos lugares, vemos las mismas series y nos aburrimos con las mismas cosas... no hay espacio a la personalidad de cada uno, no hay espacio para ser tú. Desde mi punto de vista lo conceptual de la poesía tiene que hacer que una persona no encuentre nada en un poema mientras que otro sí lo ha hallado.

–Tras "Lo lento" ¿qué proyectos afronta?

–Va a haber un libro de poemas y puede que otros dos de poesía, Además, estoy escribiendo artículos y ensayos.