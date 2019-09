Malestar en alumnos del conservatorio al no ofertarles todas las plazas vacantes

Alumnos del primer curso de enseñanzas elementales del Conservatorio Profesional de Zamora muestran su malestar porque no se les oferta "todas las plazas vacantes en cada especialidad instrumental", siendo conocedores de que existen "realmente más" puestos dado que, por familiares que cursan estudios en el mismo centro, son conocedores de que "los profesores tienen muchas más horas lectivas".

Al parecer a los nuevos alumnos se les oferta un total de 35 plazas la misma cifra que estudiantes, lo cual "condiciona" que los escolares tengan que elegir "un instrumento que no deseen habiendo plazas en el que realmente quieren aprender y que no se están ofertando ya que únicamente se ha sacado la mitad de plazas en algunas especialidades", denuncian al tiempo que ejemplifican que si un niño quiere aprender trompeta y "se le dice que no hay plaza este curso, cuando realmente hay", cursará otro y si no le gusta, acabará cambiando o bien incluso abandonando los estudios musicales. Además, puntualizan que "esta situación no se había dado con anterioridad en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora".

A mayores, aseguran que "de violín y de piano hay muchas plazas, mientras que de otras especialidades", las que habitualmente tienen menos alumnos como pueden ser el caso de trompa o fagot, "solo hay tres o incluso menos" y temen que "los profesores este curso no lleguen a cubrir sus horas laborables".