Podemos Zamora respalda la manifestación de "emergencia feminista" del viernes

Podemos Zamora apoya la manifestación de "emergencia feminista" convocada para el viernes en Zamora, a las diez de la noche, en la Plaza Mayor, y participará, como en otras ciudades de España, para iluminar de violeta la noche y con ello reclamar medidas y medios para luchar contra la violencia de género y construir una sociedad en la que las mujeres vivan seguras.

Podemos Feminismos, que forma parte de la Coordinadora Feminista Zamora, cree que aún no se han tomado todas las medidas necesarias y reitera lo que se demanda en esta convocatoria: "Queremos expresar nuestra queja y nuestra reivindicación frente la violencia machista y denunciar públicamente el incumplimiento de las medidas de prevención previstas en la ley protección Integral contra la Violencia de Género, especialmente las que nos compete a toda la sociedad, porque este es un problema social que puede prevenirse y evitarse." En tanto que estas circunstancias graves impiden la convivencia normal, advierten que "es un problema que no puede dejar de estar en la agenda política". Por eso es preciso que la sociedad "no naturalice la violencia".

El llamamiento que hace la Coordinadora Feminista de Zamora es además un mensaje de esperanza para toda las víctimas: "Un mensaje para que los maltratadores sepan que no se les va consentir, a tolerar, ni una agresión más".