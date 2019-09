San Damián: "Me descarto totalmente para ser candidata al Congreso o al Senado"

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, se ha descartado "totalmente" para ser candidata al Congreso o al Senado: "Nadie me lo ha propuesto, pero ya digo yo que me descarto", ha zanjado la representante del Partido Popular, que abandonó hace apenas dos semanas la Cámara Alta para tomar posesión de su nuevo cargo.

San Damián ha subrayado que está "en modo autonómico" y que, por lo tanto, no va a estar en las listas. "Ayudaré a mis compañeros a hacer la campaña", ha aseverado la delegada territorial, que ha coincidido con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al apuntar que la nueva convocatoria "es mala para todos".

Del mismo modo, Clara San Damián ha indicado que espera que "los españoles sepan valorar los esfuerzos que ha hecho cada uno", y ha criticado a Pedro Sánchez por sus "pocas ganas" de formar Gobierno: "Ahora buscamos culpables, pero la responsabilidad era suya", ha zanjado.