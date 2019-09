La carta de Puebla para el gerente de Sacyl y la consejera

El equipo de Atención Primaria de Puebla de Sanabria advierte en una carta a la consejera de Sanidad, Verónica Casado y el gerente regional de Salud, que el sistema elegido para las comidas de las guardias puede generar problemas, entre otros, "falta de calidad en el proceso por los tiempos de entrega; dificultad en el cumplimiento de las dietas especiales; problemas con los menús en los cambios de guardia/incidencias; falta de servicio por incidencias ajenas a la empresa; generar residuos contaminantes. Alto contenido en estabilizantes, sulfitos, aceite de palma y otras sustancias no naturales; no fomentar el impulso económico en zonas rurales desfavorecidas (España vaciada); asegurar el cumplimiento de las cualidades organolépticas de las comidas. En el centro no existe ni infraestructura adecuada para guardar, mantener y calentar la comida, ni menaje necesario". Por ello piden que se anule la manutención con catering "y se realice el abono de la manutención en concepto de dietas incluido en nómina para que se pueda elegir la forma en la que realice su manutención , o en su defecto se llegue a un acuerdo con un establecimiento local". De momento anuncia que no pedirán más comida del catering.