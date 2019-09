Cuando el alcohol controla tu vida

Llevan casi treinta años al lado de las personas que sufren problemas con el alcohol. Treinta años en los que han atendido a casi tres mil personas en la capital. Una labor ardua de reeducación que se logra gracias a la terapia que ofrecen en la organización y al apoyo incondicional de familiares y amigos.

Lo sabe bien el actual presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Zamora, Miguel Rojo Ballesteros, que lleva en la organización casi desde que empezó su andadura. Años en los que ha visto pasar por terapia a todo tipo de personas, aunque advierte de que en los últimos años la edad de las personas que acuden a pedir ayuda es cada vez menor.

"El perfil de la gente ha cambiado. Ahora acuden a la asociación personas cada vez más jóvenes. Antes entraban a partir de los 40 o 50 años, ahora ya no. El problema es que cuesta mucho reconocer que tienes una adicción con el alcohol porque es algo muy social. Bebes y nadie te dice nada, pero si te ven tomando otro tipo de drogas, la imagen cambia y te empiezan a llamar drogadicto".

Datos alarmantes

Los datos son alarmantes. Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, más de tres millones de personas mueren al año por consumo abusivo de alcohol. De hecho, este informe señala que 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres son adictos a esta droga, sobre todo en países con ingresos medios más altos.

En el caso de los jóvenes, según el Ministerio de Salud, el consumo se está disparando en los últimos años. De hecho, señala este informe que tres de cada cuatro jóvenes han consumido alguna vez alcohol entre los 14 y los 18 años, mientras que seis de cada diez se han emborrachado al menos una vez. Aunque si algo preocupa a las organizaciones públicas es sin duda la tendencia entre la gente más joven a beber de forma intensiva, una moda que aumentado de forma importante en los últimos años.

Tanto es así, que casi dos de cada cinco adolescentes declaran haberse emborrachado alguna vez en los últimos 30 días, con una prevalencia de borracheras mayor entre las chicas.

Un dato que confirma Miguel Rojo, que asegura que desde la asociación han notado que cada vez la población comienza a beber a una edad más temprana. Antes se comenzaba con 17 o 18 años. Ahora con 14 o incluso antes. Un problema, asegura Rojo, que tiene que ver con la falsa idea de que el alcohol no es una droga, aunque "es la que más mata".

De hecho, desde la asociación están luchando, cuenta, para intentar reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes ya que se trata además de un "momento de la vida en el que el desarrollo no está completo" y que por tanto produce más daño aún en el organismo. "Ahora los jóvenes no salen a tomar algo, simplemente van a emborracharse y no se dan cuenta del daño que se están haciendo". Por esa razón, se muestran muy críticos con la permisividad de los ayuntamientos y del resto de instituciones a la hora de permitir botellones Es necesario, dice, prohibirlos por completo y multar a aquellos que los hagan. "No se puede ir a un supermercado y comprar bebida para llevarla al parque, porque además este tipo de comportamientos lleva asociados en muchas ocasiones un problema de vandalismo."

Estos botellones y el acceso tan temprano a la bebida entre los jóvenes pueden ser, advierte, el primer paso hacia una futura adicción. "Esto es como cualquier droga, empiezas poco a poco y cada vez necesitas más. El mayor problema es que está al alcance de todo el mundo".

"Se empieza bebiendo los fines de semana, luego se pasa a beber durante la semana... Cuando uno quiere darse cuenta, el alcohol te está destrozando la vida porque siempre quieres un poco más". Y es que los efectos que provoca en el cuerpo ayudan, explica Rojo, "a evadirte de muchos problemas. Ya no te vale con cuatro cervezas, necesitas seis, y luego ocho o diez. Llega un punto en que beber es una obligación y una necesidad para sentirte capaz de enfrentarte a tus problemas".

Un proceso largo

El proceso para salir de la drogadicción es largo, cuenta en primera persona Miguel Rojo. De hecho, ahora se muestra orgulloso de haber podido desintoxicarse. Sin embargo, advierte: "Salir del alcohol es fácil, con ayuda de ciertos tratamientos farmacológicos, que hace que rechaces consumir bebidas, lo difícil es aprender a vivir sin él, porque en mi caso, cuando salí de esta vorágine, tuve que aprender a llenar el tiempo que usaba para beber en otras actividades".

Un proceso, cuenta, en el que poco a poco empiezas a recuperar tu vida y la relación con la familia y amigos. "A lo largo de este proceso te das cuenta de todo lo que has hecho. Siempre queda en el corazón los daños que hemos provocado en nuestros hijos, en nuestra familia..."

En la asociación ofrecen terapia, la mejor forma, cuenta, de superar esta enfermedad, el primer paso para "recuperar el control de tu vida. En las terapias, cuando entra uno nuevo, le hablamos de lo que hemos pasado y él se ve reflejado. Algo que es muy bueno porque se da cuenta de lo que ha hecho y de lo que tiene que empezar a hacer".

Y aunque a veces hay recaídas, como en todo proceso de desintoxicación, recuerda Rojo que "una vez se deja el alcohol, hay que dejarlo para siempre. Es una enfermedad crónica. Por eso, en mi caso, me ha acostumbrado tomar café o un refresco cuando voy al bar". Abandonar el consumo es tan solo el primer paso. La voluntad del paciente pone el resto.