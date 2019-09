Requejo confirma que Ecocultura regresa en el mes de octubre

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco José Requejo, confirmó esta semana que Ifeza acogerá, durante los días 11, 12 y 13 de octubre, la XVI edición de la feria Ecocultura, una de las citas más esperadas dentro del calendario de eventos organizados en el recinto ferial.

Según las primeras informaciones confirmadas, la feria se inaugurará el viernes 11 a las once de la mañana y tendrá un horario, durante las tres jornadas, que irá de las once de la mañana a las nueve de la noche. "Tendrá un marcado carácter profesional que, como en años anteriores, se ha visto complementado con un buen número de actividades paralelas, tales como conferencias, mesas redondas, talleres, degustaciones, catas dirigidas, encuentros, etc", según se refleja en la página web del evento.

Por otro lado, y después de aglutinar bajo el paraguas de Ifeza todas las actividades que antes prestaba Sodeza, incluido lo que se refiere al vivero de empresas de la Aldehuela, desde la Diputación señalaron que, próximamente, mantendrán una reunión con el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, para abordar temas como el de la cesión de naves en la zona para ubicar un parque tecnológico universitario.