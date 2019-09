Casado defiende un pacto de estado que acabe con el "invierno demográfico" que lastra a provincias como Zamora

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, defiende un pacto de estado contra "el invierno demográfico", una decadencia que la provincia de Zamora sufre de primera mano con una sangría poblacional latente, ya que "se ensaña y no tiene respuesta". Lo ha dicho durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, una de las organizaciones de debate de referencia nacional. Durante al acto, el líder de los populares ha presentado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del que ha alabado su trayectoria, el acuerdo suscrito con Ciudadanos para el Gobierno regional y las líneas programáticas de su proyecto de trabajo para la región. Ese pacto contra la despoblación, "que empieza a ser algo dramático para el bienestar y la sanidad", implicaría "no solo a los partidos políticos sino también a otros agentes sociales y económicos".

Mañueco ha apostado por líneas de bonificaciones fiscales para municipios de menos de 5.000 habitantes así como una rebaja de impuestos por transmisiones patrimoniales, a la vez que exigirá al Gobierno que esa reducción se extienda al IRPF y al impuesto de sociedades. Internet con tarifa plana para autónomos, la apuesta por la investigación y el impulso del eje del Corredor del Atlántico son algunos de los ejes que Mañueco ha tocado en su discurso.

Casado, en un acto que ha reunido a responsables institucionales y agentes políticos y socioeconómicos del panorama nacional, ha defendido "una mejor negociación de la PAC para el campo de Castilla y León" y, por ende, también para Zamora. En este sentido se ha expresado Mañueco, dado que "la PAC es el 10% del PIB de Castilla y León y no vamos a aceptar ni un euro menos". De igual modo, ha apostado por un impulso de la industria automovilística, por ayudas a la conciliación y por mejoras en la política fiscal".

Durante su intervención, era inevitable la alusión a las negociaciones del PSOE para conformar nuevo Gobierno. A juicio de Casado, "las elecciones son responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez", a la vez que ha calificado de "ring" el episodio de reuniones entre PSOE y Ciudadanos. Subraya, también, que al presidente de los socialistas "nunca le ha interesado un pacto con el PP" a la vez que desvela que "me he sentado con él cuatro veces en las que se hicieron importantes ofrecimientos, pero no hemos tenido respuesta porque Sánchez quería elecciones". En definitiva, "ha jugado con los españoles". En la otra cara de la moneda ha colocado a Fernández Mañueco, "ejemplo de negociación".

El popular regional, que ha tenido unas palabras de apoyo a las víctimas de las inundaciones en España, ha defendido un "futuro gobierno de acuerdo" con la derecha si hay elecciones. Así, alaba "el estilo propio" de Casado y aspira a que sea presidente del Gobierno, ya que no quiere hablar de un nuevo bloqueo tras las elecciones: "España va a necesitar pronto al PP y, si hay elecciones, España no puede pasar por otro vía crucis". De telón de fondo, el diálogo: "Nuestra capacidad de diálogo es demostrable frente a una izquierda no fiable, con el PP España suma".