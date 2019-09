Los médicos critican la mala calidad de las comidas de las guardias

Los médicos de Atención Primaria estrenaron ayer el nuevo servicio de comidas y cenas de las guardias que ha cosechado ya críticas muy negativas de los usuarios, debido a la gran cantidad de conservantes y aditivos que llevan las raciones de catering, que en algunos casos se presentan en forma de plato precocinado, como el que se puede encontrar hecho ya en el supermercado, de una conocida marca de conservas.

"No es la comida que recomendaría a mis pacientes. Y desde luego, yo pienso seguir trayéndome la comida de casa", apuntó una doctora consultada por este diario. La comida se sirve tres veces por semana, "envuelta en gran cantidad de recipientes de plástico no reciclables". Por si fuera poco en varias provincias de la comunidad, como Palencia y Soria, se ha detectado la presencia de raciones caducadas, aunque en Zamora no se tiene noticia de que se haya dado este caso. El servicio de catering de Primaria ha empezado con mal pie.