Cruz Roja proyecta convertir a Zamora en un "territorio cardioprotegido"

El presidente de Cruz Roja Zamora, José Manuel del Barrio se fija como uno de los objetivos de la organización lograr que Zamora se convierta en un territorio cardioprotegido, para lo cual implicará a alcaldes y Diputación. La entidad celebró ayer el Día Internacional de los primeros auxilios con el despliegue en la plaza de la Constitución de todos los recursos de los que dispone en esta materia, tanto humanos como materiales, como los llamativos maniquíes que sirven para ejercitarse en las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Un montaje similar al que se instalará en el Día de la Provincia, el 26 de octubre, con el fin de concienciar a los alcaldes para que echen una mano y así llegar al resto de la población. Y es que, como explicó Pablo Mariño, técnico de formación en Cruz Roja, " nos tenemos que concienciar de la importancia que tienen los primeros auxilios, porque cada minuto que pasa una persona sin iniciar una RCP la posibilidad de supervivencia disminuye un 10% y por tanto al cuarto o quinto minuto las posibilidades de supervivencia sin daños disminuyen a un 40% o 50%. Solo con los talleres que vamos a hacer hoy podemos salvar una vida, ayudar a una persona a seguir viviendo".

Errores

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar son vitales en los casos en que una persona sufre una parada cardiaca, "pero no somos conscientes de su importancia hasta que no nos pasa. Es importante empezar desde ya en los primeros auxilios y dar a conocer también a la población las cosas que hacemos mal". Por ejemplo no se deben dar golpes en la espalda ante un atragantamiento, porque podemos hacer que el objeto que obstruye se introduzca más en vez de sacarlo, hay que favorecer que el afectado tosa. En el caso de una quemadura o picadura de avispa se piensa que el barro es efectivo, cuando es una sustancia que puede contaminar la herida; el agua oxigenada o el alcohol para limpiar heridas lo hemos usado siempre pero puede provocar quemaduras; el algodón habría que sacarlo de los botiquines porque deja residuos en la herida.