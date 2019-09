Pueblos pequeños, ingresos minúsculos

Sea por el trabajo que se desarrolla en una u otra zona, sea por la calidad de las empresas ubicadas en el entorno o sea por su cercanía a los principales núcleos urbanos de la provincia de Zamora. Sea por cualquiera de esas tres o por otras razones, la realidad es que los vecinos de determinados municipios de la provincia tienen un nivel de renta mucho más elevado que los residen en otros núcleos urbanos. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística muestran que el nivel de vida que se da en determinados municipios de la provincia dista mucho de la que se da en otros, estos últimos generalmente dedicados –casi en exclusiva– al mundo rural, con lo que ello conlleva.

Por partes, lo primero que hay que destacar es la "anomalía" que se da en Granja de Moreruela. En una provincia donde la renta media no alcanza ni siquiera los 12.000 euros, Granja se "desmarca" con 24.676 euros por persona según los datos del INE. Con una población de 280 habitantes según los datos más actuales, lo más lógico es pensar que unas pocas personas con gran renta distorsionan la estadística general. Es algo habitual en localidades pequeñas y que en Zamora se da, de una forma exagerada, en este municipio. Con todo, justo es decir que Granja ocupa el primer puesto de la lista y que es, según el INE, la localidad con más renta per cápita de la provincia de Zamora.

La lista de municipios en los que la renta per cápita asciende por encima de los 10.000 euros llega a los 52, aproximadamente uno de cada cinco de las localidades que hay en la provincia. Todos se mueven entre esos más de 24.000 euros que marcan los datos de Granja y los 10.007 de Figueruela de Arriba. De estos 52, solo once tienen una renta personal de más de once mil euros y solo tres de más de doce mil (incluida Granja de Moreruela). Los otros son Cernadilla y Porto de Sanabria. Una vez más, son municipios pequeños donde es fácil que la estadística se distorsione. Lo más posible es que es eso lo que haya sucedido ya que se trata de localidades ubicadas en plena Sanabria, una de las zonas más económicamente deprimidas de la provincia.

El primer pueblo con cierto nivel de población que aparece en la lista es Morales del Vino, localidad que por otra parte también encabeza la lista de la Agencia Tributaria sobre ingresos medios de los trabajadores. En Morales del Vino la renta media por persona asciende a 11.934 euros, una cantidad bastante pequeña para ser el primer pueblo de la provincia –de nuevo, el primero con un nivel de población considerable para no distorsionar la estadística–.

En Zamora capital el nivel medio de riqueza por persona se queda en 11.346 euros, al nivel de localidades como Muelas del Pan, Otero de Bodas, Lubián, Asturianos o Alfaraz de Sayago.

Por lo que refiere a los municipios más importantes de la provincia en cuanto a nivel de renta se refiere cabe destacar que Tábara es el único, junto con Morales del Vino, en superar los diez mil euros por persona. La cifra que alcanza Tábara es de 10.324 euros por persona, unos mil quinientos por debajo de Morales del Vino. Es de suponer que en ambos se trate de personas que trabajan en la capital y que residen en estas dos localidades.

En Benavente el nivel medio de renta por persona es según el INE de 9.218 euros por persona, una cantidad algo inferior a la de Toro, que roza los 9.500 por individuo. Moraleja del Vino y Villaralbo, municipios también del alfoz de la capital, distan mucho de alcanzar la capacidad adquisitiva que se registra en Morales, algo llamativo pese a la cercanía entre las localidades. En el primer caso la renta media supera los 9.200 euros anuales y en el segundo, los 9.700. Poco que ver con los casi doce mil de Morales del Vino.

Por lo demás, cabe destacar que Fuentesaúco se queda por debajo de los nueve mil euros por persona, una cantidad similar a la de Fermoselle. Ambos son los dos únicos municipios con buen número de habitantes que se quedan por debajo de los nueve mil. En Puebla de Sanabria se superan por poco 10.600, unos mil más que en Alcañices. En Bermillo de Sayago rozan los 10.000 euros al año, cantidad que superan en Tábara. En Villalpando, por último, el nivel de renta roza los 9.300 euros por persona, siempre según el INE.