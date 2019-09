Grupos animalistas ven abusiva la "tasa perruna" que plantea el Ayuntamiento

Defensa Animal Zamora (DAZ) y el grupo animalista "Libera CYL" consideran que la tasa por tenencia de perros que el Ayuntamiento aplicará a partir del año que viene –nueve euros por animal– es "abusiva y de dudosa legalidad". Ambos colectivos consideran que "las políticas municipales relacionadas con la tenencia de animales deberían ir orientadas a fomentar la adopción responsable y a sancionar a quienes cometen infracciones", así como a "desarrollar campañas de información y sensibilización". Dicen los dos colectivos que la tasa "ha supuesto el rechazo de la mayoría de las entidades de defensa de los animales".

La tasa, a juicio de estos dos colectivos, "busca recaudar y no resultaría tan incomprensible si formara parte de un paquete de medidas dentro de una política de fomento de la adopción y de persecución del abandono y el maltrato a los animales, al mismo tiempo que de atención a los animales heridos y enfermos que cada día aparecen en nuestras calles". Dicen desde DAZ que las tasas directas "no lograrán disminuir el número de perros u otros animales que llegarán a la perrera municipal, ni mejorar las condiciones de vida de los perros de la ciudad" que no tienen dueño. El colectivo considera "incomprensible" esta tasa "sin abordar antes el enorme problema del abandono".