Cruz Roja se propone conseguir una Zamora cardioprotegida

"Queremos lanzar un mensaje al conjunto sociedad zamorana e instituciones y los políticos y sobre todo de los alcaldes y la Diputación que uno de nuestros objetivos es conseguir que Zamora sea un territorio cardiosaludable, cardioprotegido". El presidente provincial de Cruz Roja Zamora, José Manuel del Barrio lanzaba el mensaje esta mañana, durante la conmemoración del Día Internacional de los primeros auxilios, este año con el lema "Haciendo frente a la exclusión a través de los primeros auxilios" y con motivo del cual Cruz Roja ha desplegado en la plaza de la Constitución todos los recursos de los que dispone en esta materia, tanto humanos como materiales, como los llamativos maniquíes que sirven para ejercitarse en las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

"Hemos empezado a lanzar estos mensajes de una forma muy visible el Día de la Comarca de Sayago hace unos días y con motivo del Día de la provincia de Zamora, el 26 de octubre", indicó Del Barrio, quien asegura tener el compromiso del presidente de la Diputación Francisco Requejo, socio de Cruz Roja para incluir en el programa del Día de la Provincial, el 26 de octubre "algo parecido a lo que estamos haciendo esta mañana aquí, pero dirigido específicamente a los alcaldes, porque queremos que ellos sean unos interlocutores muy importantes para llegar luego a los territorios, para que podamos llegar a los colegios, las asociaciones de todos los pueblos para transmitir ese mensaje. Necesitamos esa colaboración de las administraciones y en Cruz Roja estamos dispuestos a brindarles nuestros recursos y que los alcaldes conozcan el impacto en término de prevención de vidas y de cuidado de la salud que tienen estos recursos".

Pablo Mariño, técnico de formación en Cruz Roja cree que "las personas nos tenemos que concienciar de la importancia que tienen los primeros auxilios, porque cada minuto que pasa una persona sin iniciar una RCP la posibilidad de supervivencia disminuye un 10% y por tanto al cuarto o quinto minuto las posibilidades de supervivencia sin daños disminuyen a un 40% o 50%. Solo con los talleres que vamos a hacer hoy podemos salvar una vida, ayudar a una persona a seguir viviendo".

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar son vitales en los casos en que una persona sufre una parada cardiaca, "pero no somos conscientes de su importancia hasta que no nos pasa. Es importante empezar desde ya en los primeros auxilios y dar a conocer también a la población las cosas que hacemos mal". Por ejemplo no se deben dar golpes en la espalda ante un atragantamiento, porque podemos hacer que el objeto que obstruye se introduzca más en vez de sacarlo, hay que favorecer que el afectado tosa. En el caso de una quemadura o picadura de avispa se piensa que el barro es efectivo, cuando es una sustancia que puede contaminar la herida; el agua oxigenada o el alcohol para limpiar heridas lo hemos usado siempre pero puede provocar quemaduras; el algodón habría que sacarlo de los botiquines porque deja residuos en las heridas, es mejor hacer las curas con gasas.

Solo el 12% de las paradas cardiorespiratorias que ocurren en la calle son atendidas de forma precoz, "es decir, solo doce personas de cada cien inician una RCP cuando se la encuentran". En torno a un 6% conocen las técnicas de reanimación cardiopulmonar, "aunque sí que es verdad que desde el centro coordinador de emergencias, cuando uno llama al 1-1-2 se usan protocolos para que una persona que no tenga conocimientos pueda iniciar una RCP y le dan indicaciones en este sentido".