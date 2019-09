La Diputación evita pronunciarse sobre la financiación del nuevo parque municipal

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco José Requejo, y el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Luis Prieto, evitaron pronunciarse este jueves acerca de la posibilidad de que la institución financie una parte del nuevo parque municipal que pretende construir el Ayuntamiento de Zamora, y cuya obra podría impulsarse a través de los próximos presupuestos para el 2020.

Desde la Diputación señalaron que este asunto aún no ha estado sobre la mesa, por lo que no rechazaron de manera directa una posibilidad que no contempló, durante el pasado mandato, Mayte Martín Pozo. La expresidenta rebatió el argumento de Francisco Guarido acerca del servicio que prestan los bomberos de la capital a la provincia con el argumento de que la Diputación ya abona una importante cantidad en concepto de atención a los municipios del alfoz. Ahora, con el cambio de gobierno en la Encarnación, habrá que ver si la institución provincial abona una parte de los dos millones de euros que costará el proyecto.