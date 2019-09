Las operaciones con el Reino Unido, al alza pese a la constante amenaza del "brexit"

La constante amenaza de salida del Reino Unido de la Unión Europea no ha frenado, al menos de momento, las operaciones que las empresas zamoranas mantienen con las islas británicas. Los datos del ICEX muestran que entre los meses de enero y junio se formalizaron transacciones económicas por un valor de casi tres millones de euros.

No es mucho –de hecho estas operaciones suponen menos del 2,5% del total de las transacciones cerradas por las empresas de la provincia en el extranjero– pero sí es relevante que se trata de una cifra un 12,4% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Con todo, no puede decirse que las noticias sobre el "brexit" no hayan influido en las relaciones económicas de las empresas del Reino Unido con las ubicadas en la provincia de Zamora. Las ventas realizadas a las islas británicas acumulan ya algunos años de registros negativos. El pasado ejercicio, sin ir más lejos, se cerró con una merma de la actividad de casi el cinco por ciento.