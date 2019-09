N-Vela y Perro en el Tejado, en un festival solidario en la Cueva del Jazz

La Cueva del Jazz remota la temporada de conciertos con una sesión de N-Vela y Perro en el tejado a favor de Corriendo por el corazón de Hugo el próximo viernes, día 27 a las 22.00 horas. Esta es la segunda ocasión que el colectivo y la sala unen sus fuerzas y las entradas-donativo serán de cinco euros.

Hasta finales de diciembre la Cueva del Jazz ha programado más de 35 conciertos de múltiples estilos desde blues, rock, surf, indie, pop, soul, metal, rap o swing.

En los próximos meses en el escenario de la sala tocarán bandas nacionales tanto emergentes, como Dudu & Charflex, La Regadera, Riverboy, Sinaia, The Agapornis o Twice, como bandas ya consolidadas entre las que figuran Arizona Baby, Freedonia, Hamlet, Daniel Higiénico, Los Gandules o Ñaco Goñi Blues Band que actuará, como viene siendo habitual el 30 de diciembre. La Cueva también contará con programación internacional a cargo de los grupos americanos como The Reverend Shawn Amos, The Liza Colby Sound, Wild Adriatic, Carvin Jones, los italianos Surfer Joe & His Band o los músicos portugueses de Barry White Gone Wrong y Homem em Catarse.

Además, habrá importante presencia de bandas locales, como Alba Messa, Leomdebuda, Markfeel & Alba Lorez, Gran Trailer, Titis Twister, Halez & Vity o Ninchi Surf System, según recoge la sala en su página web.