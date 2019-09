"La evaluación directa es una garantía de seriedad y de igualdad de oportunidades"

Con una oferta similar a la del pasado año, arranca el periodo de matrícula en la UNED de cara al nuevo curso.

–¿Cómo se presenta el inicio del nuevo curso en la UNED?

–El curso 2019-2020 se presenta como un curso de continuidad, no hay ningún nuevo grado este año, pero se está tramitando la implantación de Educación Primaria, que sigue unos trámites de convalidación por parte de la Agencia Española de Evaluación y las autoridades del Ministerio de Educación y todavía no ha dado tiempo para hacerlo, aunque se pondrá en marcha el próximo año.

–¿La oferta es similar entonces a años anteriores?

–Lo que hacemos es concretar y completar la oferta del grado de Criminología, además de los 27 grados que hay en la universidad, sumados a los más de cien másteres y los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. También continúa el Centro Universitario de Idiomas (CUID), en nuestro caso con portugués e inglés, aunque los alumnos, por el sistema virtual, pueden matricularse en 14 idiomas distintos, algunos con significativa actualidad, como puede ser el caso del árabe, el ruso o el chino.

–¿Cuál es la finalidad esencial de un centro como la UNED?

–La primera es poner de manifiesto que, como universidad pública que somos, estamos en buenas condiciones de adaptarnos a lo que hoy exige la sociedad del conocimiento, como es una mayor flexibilidad, la continuación de la formación o incluso su reorientación con vistas a la profesionalización, sin dejar el trabajo y las ocupaciones que se vienen desarrollando en la necesidad de ocupar cada vez más las tecnologías de la comunicación, que hace la presencialidad sea más efectiva, no solo que se solvente mejor la distancia.

–¿En qué punto se está en este aspecto?

–Ahí no lo podemos hacer solos. Esta universidad es pionera tecnológicamente, sin duda alguna, desde su creación por esa finalidad que tenía de atender alumnos que no estaban en las universidades presenciales, pero necesitamos el apoyo de las administraciones, nuestros alumnos necesitan un ancho de banda determinado. No vale con que tengamos una buena infraestructura para emitir y para dar clase, impartir tutorías e incluso prácticas, si no contamos con el ancho de banda o la conexión a Internet necesarios. Todas las administraciones están incidiendo continuamente en la igualdad de oportunidades a la que hacemos tanta referencia, pero esto exige naturalmente esa mejora en la infraestructura de la comunicación. Nosotros desde la universidad tenemos la tecnología, la programación y la disponibilidad para hacerlo, pero necesitamos eso.

–¿Se trata de un aspecto aún más importante, si cabe, en un centro como la UNED?

–Atendemos a provincias como Zamora, pero también a Salamanca y a una parte de León y de Valladolid. De todos ellos, una parte significativa de la población está en el medio rural. Ahí sí que es más necesario el poder atender a esa gente prácticamente en igualdad oportunidades y por ello tratamos que las dificultades que tengan sean las mínimas. Además, la tendencia es a sustituir lo que era la clase presencial como la forma casi única de relación del profesor con los alumnos por ese sistema de enseñanza que es una parte autoaprendizaje. Pero, eso sí, con la exposición del marco por parte del profesorado de forma adecuada, con la orientación, con la ayuda y con la explicación de las cuestiones o partes más difíciles, con la orientación en la realización de las prácticas y la dirección la misma y, finalmente, con la evaluación directa.

–Ese método de valoración es algo que no cambia en la UNED.

–Una de las características fundamentales de la UNED, como universidad abierta, en relación a otras es, precisamente, el que la evaluación sea directa, una garantía de seriedad y de que la igualdad de oportunidades también está en la evaluación.

–¿Qué tipo de alumnos son los que optan por este tipo de estudios a distancia?

–Tratamos de atender en igualdad de condiciones a los diversos grupos de alumnos de la UNED. Tenemos alumnos que están jubilados, así que pueden dedicarse al aprendizaje a tiempo completo, pero también muchos alumnos que trabajan y que, por su edad, todavía tienen una vida familiar que les lleva su tiempo. Trabajar y estudiar es muy de alabar, pero no es fácil. Tratamos que la oferta de relación con el profesorado, que es amplia, efectivamente se concrete y si viene el alumno, tenga la atención que merece tanto en secretaría como en las tutorías. Tratamos incluso de fomentar la comunidad universitaria, para que los alumnos se relacionen entre ellos.

–¿Cuándo finalizan los plazos de matrícula para el nuevo curso?

–El próximo 23 de octubre, aunque las tutorías comienzan el 7 de octubre y pueden acudir aunque no hayan formalizado la matrícula todavía, porque hay que tener en cuenta que muchos de nuestros alumnos se han examinado de septiembre y todavía no conocen las notas para saber a cuántas asignaturas van a matricularse. Por otra parte, recomiendo a los nuevos estudiantes que se acerquen a la secretaría del centro, donde se les asesorará sobre los trámites que deben hacer y, sobre todo, sobre las asignaturas que deben matricularse, sabiendo el tiempo con el que cuentan para el estudio puesto que, aunque la matrícula en la UNED en más barata, hay que tener en cuenta las penalizaciones por segundas y terceras matriculaciones.