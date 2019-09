La Junta "incumple su compromiso" de las 35 horas para los docentes

El sindicato CGT acusa a la Junta de Castilla y León de "engañar" a los profesores al incumplir, indica el colectivo, la promesa de aplicar en este curso lectivo la jornada de 35 horas semanales. "El pacto firmado" el pasado mes de mayo por la administración regional y por los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, "dejaba mucho que desear con el sector docente, al no concretarse cómo se iba a llevar a cabo y limitarse de forma imprecisa que se realizarían las gestiones para su aplicación" en el sector. La imprecisión, dice CGT, "suponía que la aplicación no estaba asegurada y que, de implantarse, no garantizaba volver a la situación de horas lectivas previa a los recortes". De hecho, insiste el sindicato, las dotaciones de profesorado para este curso se calcularon "obviando el acuerdo".

Llegado el comienzo del curso el sindicato constata que los horarios del profesorado no universitario siguen en 37,5 horas "y, por si fuera poco cachondeo, la administración dice que hay margen para implantar el nuevo horario progresivamente, lo cual pone de manifiesto que no les importa mentir y que no conocen cómo funcionan los centros de educación, ya que una vez elaborados los horarios no es posible modificarlos a lo largo del curso". Lejos de ponerse "a disposición" de la administración, algo que han hecho los tres sindicatos firmantes, CGT "exige el cumplimiento de la ley sin más dilación".