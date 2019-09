Guarido podrá tramitar el nuevo contrato de limpieza viaria sin consultar al Pleno

Francisco Guarido tendrá plena potestad para tramitar el nuevo contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria sin consultar al Pleno, después de que los catorce votos de Izquierda Unida permitieran sacar adelante una propuesta que no ha calado nada bien entre la oposición. Partido Popular y Ciudadanos han sido los más vehementes en sus críticas, tachando al procedimiento de "legal, pero antidemocrático". El alcalde, por su parte, ha defendido que es una cuestión "ordinaria, cotidiana y normal" que se ha dado también en su pasado de oposición. "Y aunque nunca lo voté a favor, tampoco nunca en contra; me abstuve por considerarlo, precisamente, dentro de la normalidad", ha asegurado.

La propuesta de Alcaldía que Izquierda Unida ha sacado adelante con sus catorce votos y los tres del Partido Socialista permitirá a Francisco Guarido poder avanzar en la tramitación del contrato de basuras sin consultar al Pleno. "Se trata de cuestiones mínimas que se podrán hacer si tener que convocar un Pleno para cada pequeño trámite", ha manifestado. "Evidentemente, una vez esté el pliego terminado y antes de sacarlo a contratación, deberá ser el Pleno el que lo vote porque es el órgano colegiado", ha señalado. La explicación, no obstante, ha desagradado sobremanera a la oposición. El viceportavoz del Partido Popular, Víctor López de la Parte, ha mantenido un duro cara a cara con el alcalde, a quien ha pedido –sin éxito– la retirada de la propuesta. "Se trata simplemente de una estratagema sostenida con su mayoría absoluta para impedir a los concejales de la oposición la labor de control al expediente que nos encomienda la Ley", ha indicado. Una postura similar a la mostrada por Cruz Lucas, portavoz de Ciudadanos. "Me temo que lo que ocurrirá es que ustedes no nos darán nada de información hasta que el expediente esté terminado y el Pleno de aprobación lo tengamos encima", ha comentado. Mientras que David Gago, portavoz socialista, tan solo ha avisado: "Esto no es un apoyo a carta blanca; queremos ver avances".