El censo de perros potencialmente peligrosos sube en los últimos años

En Zamora hay registrados 563 perros de razas que se consideran potencialmente peligrosos. Son datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, datos que indican además que hay 92 canes de estas características más que hace tres años. En Castilla y León el censo de perros peligrosos asciende a 10.320 animales, dos mil más que hace tres años. León, con 2.400, y Valladolid, con más de 2.100, son las dos provincias con más perros potencialmente peligrosos.

La legislación cataloga como perros potencialmente peligrosos a todos los que pertenecen a las nueve razas y sus cruces considerados como tal. Se trata del Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y el Dogo del Tíbet. Todos tienen unas características comunes, como pueden ser una fuerte musculatura, aspecto poderoso, pelo corto, mandíbulas grandes, boca robusta, cuello ancho, musculoso o pecho macizo, entre otras supervisadas por la autoridad veterinaria. Una consideración que se complementa con aquellos ejemplares que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones.

Las personas que quieran tener como compañero a un perro de este tipo de razas deberán ser mayores de edad; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, salud pública, asociación con banda armada, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos; no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves; disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia, y la acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros.