Rivera a López de la Parte: "Ha hecho una absurda y burda copia de un comunicado de IU en la Diputación"

"Durante el verano se han convocado tres comisiones informativas y tres plenos pese a que hay un acuerdo tácito que viene de mandatos del PP de no celebrarlos en el mes de agosto". De esta manera contesta la concejala de Personal, Laura Rivera, el grupo popular, que hace unos días afeaba a Guarido "poca participación y democracía con la mayoría absoluta de Guarido". La edil sale así al paso de "las absurdas declaraciones de Víctor López de la Parte en una burda copia de un comunicado de IU en la Diputación a falta de trabajo y propuestas", critica.

Respecto a las alusiones de la falta de información de la Oferta de Empleo Público por no haberse convocado las comisiones de esta área, Rivera aclara que estos aspectos corresponden a la Comisión de Coordinación, Hacienda y Servicios Generales "que se ha convocado tres veces más la de constitución por necesidad de sacar adelante temas importantes y en la que los representantes del PP no han ejercido esa actividad de control que reclaman respecto al empleo público, como no lo han hecho en los tres plenos celebrados más el de aprobación del organigrama", rebate. En cualquier caso "y para que esté tranquilo el señor De la Parte", los empleados del Servicio de Personal "llevan varios meses trabajando tanto en la OEP como en el empleo generado a través de los Planes de Empleo que han supuesto la contratación de más de 100 personas en un mes, y que es a lo que se ha dedicado más tiempo desde el inicio de la nueva corporación, porque han sido convocados por la Junta en verano", aclara. No obstante, puntualiza que la información sobre la Oferta de Empleo requiere cierta reserva hasta su negociación con representantes sindicales en la Mesa General de Empleados Públicos, por las expectativas que se generan en una sociedad con elevada tasa de paro.

Ante esta situación de declaraciones cruzadas, Rivera lanza una última puntilla: "No es de extrañar que a los concejales del PP se les olvide preguntar sobre el empleo público porque durante los últimos años que estuvieron gobernando en el Ayuntamiento de Zamora no existía Oferta de Empleo Público porque el Gobierno de España de su mismo partido la anuló con la excusa de la crisis económica". Tanto es así que "ahí sí que la información era rápida y el primer día del año: tasa de reposición cero se llamaba", ironiza la concejala de IU.